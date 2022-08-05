"Укрзалізниця" запустила послугу оплати квитків через Apple Pay

В офіційному чат-боті "Укрзалізниці" в Apple Messages стала доступною оплата квитків за допомогою Apple Pay.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що для запуску Apple Messages необхідно натиснути іконку "Повідомлення" на сайті "Укрзалізниці". Після того відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.

"Для нас важливо, щоб пасажири могли оплачувати квитки всіма можливими, зручними для них способами. Тому тепер в Apple Messages ... можна розраховуватись в один клік – через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay", – прокоментуввав заступник голови Пасажирської компанії Укрзалізниці з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.

Як повідомлялося, Укрзалізниця запустила свій перший чат-бот у Viber та Telegram у січні минулого року, а наприкінці 2021-го чат-бот став доступним у Facebook Messenger та в Apple Messages.