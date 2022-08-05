Влада Канади не вважає українську ГТС альтернативою "Північному потоку"

Влада Канади вважає, що українська газотранспортна система не може бути альтернативою російському "Північному потоку".

Про це повідомив канадським парламентарям повідомив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон.

За його словами, рішення Канади повернути до Європи газову турбіну "Газпрому" пов'язане із безальтернативністю газового маршруту "Північний потік" для Німеччини.

"Суть полягає в тому, що потоки газу до Німеччини через трубопроводи, що пролягають з Росії через Україну, були б значно меншими, ніж ті, які транспортує "Північний потік", – сказав Вілкінсон.



Він сказав, що розглядав пропозицію України з технічними експертами Міжнародного енергетичного агентства та обговорював з офіційними особами Європейського Союзу й Німеччини.

За його словами, також існують воєнні ризики транспортування газу через Україну. Крім того, РФ також нічого не завадить зменшити потік через українську ГТС.



Вілкінсон додав, що рішення Канади щодо турбіни було прийнято в тісній консультації з її союзниками по НАТО.

Водночас посол України в Канаді Юлія Ковалів, яка також виступила на парламентському комітеті, не погодилася з Вілкінсоном.



"Це неправда, що Україна не може замінити транзит до Німеччини. Це єдиний трубопровід, де російський монополіст "Газпром" не має участі, і він постачає газ до Європи навіть під час війни", – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.