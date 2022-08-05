БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
291 0

Аграрії зібрали 17,5 мільйона тонн зерна нового врожаю, – Мінагрополітики

зерно

Українські аграрії уже зібрали зернові та зернобобові культури з площі 4,8 млн га (41% площ), Намолотили 17,5 млн тонн зерна при врожайності 36,4 цга.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що сільгосптоваровиробники 11 областей України повністю закінчили обмолот гороху, а аграрії Одещини і Миколаївщина на 99% закінчили збирання пшениці.

В Одеській області намолочено 2,5 млн тонн зерна, в Дніпропетровській – 2 млн тонн. Аграрії Вінниччини та Миколаївської області зібрали по 1,6 млн тонн зерна, Кіровоградщина – 1,4 млн тонн, Хмельниччина та Черкащина намолотили понад 1 млн тонн зерна кожна.

Загалом намолотили 17,5 млн тонн зерна, зокрема:

  • пшениці обмолочено 3,5 млн га, при врожайності 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн;
  • ячменю обмолочено 1,3 млн га, при врожайності 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн;
  • гороху обмолочено 101 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 226 тис. тонн.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Івано-Франківщини – 61,2 ц/га.

Крім того збирання озимого ріпаку проведено на площі 929 тис. га (79%), намолочено 2,5 млн тонн насіння при врожайності 26,8 ц/га.

Як повідомлялося, Мінагрополітики прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.

Автор: 

аграрії (1377) зерно (1921) Мінагрополітики (1391) урожай (554) зернові (1183)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 