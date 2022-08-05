Аграрії зібрали 17,5 мільйона тонн зерна нового врожаю, – Мінагрополітики

Українські аграрії уже зібрали зернові та зернобобові культури з площі 4,8 млн га (41% площ), Намолотили 17,5 млн тонн зерна при врожайності 36,4 цга.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що сільгосптоваровиробники 11 областей України повністю закінчили обмолот гороху, а аграрії Одещини і Миколаївщина на 99% закінчили збирання пшениці.

В Одеській області намолочено 2,5 млн тонн зерна, в Дніпропетровській – 2 млн тонн. Аграрії Вінниччини та Миколаївської області зібрали по 1,6 млн тонн зерна, Кіровоградщина – 1,4 млн тонн, Хмельниччина та Черкащина намолотили понад 1 млн тонн зерна кожна.

Загалом намолотили 17,5 млн тонн зерна, зокрема:

пшениці обмолочено 3,5 млн га, при врожайності 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн;

ячменю обмолочено 1,3 млн га, при врожайності 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн;

гороху обмолочено 101 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 226 тис. тонн.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Івано-Франківщини – 61,2 ц/га.

Крім того збирання озимого ріпаку проведено на площі 929 тис. га (79%), намолочено 2,5 млн тонн насіння при врожайності 26,8 ц/га.

Як повідомлялося, Мінагрополітики прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.