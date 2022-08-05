БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кремль назвав умовою для розблокування експорту українського металу скасування санкцій

песков

Росія готова розглядати можливість розблокування експорту українського металу через чорноморські порти виключно за умови скасування санкцій проти російських металургів.

Про це на брифінгу заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

"У будь-якому випадку, тут треба розуміти, що вирішення таких питань неможливе без прямої ув'язки з тими обмеженнями, які діють щодо наших виробників, у даному випадку виробників металів. Тому тут багато чого обговорювати", – сказав він.

Таким чином Пєсков відповів на запитання, як у Кремлі оцінюють слова заступника міністра економіки України Тараса Качки, який заявив, що за прикладом стамбульських домовленостей щодо розблокування українських портів для експорту зерна можна було б укласти угоду і щодо розблокування експорту металу та руди з України.

Нагадаємо, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

металургія (977) Пєсков Дмитро (46) експорт (3941) метал (510) Качка Тарас (80) руда (51)
Топ коментарі
+1
ну вотЪ, а Качка не знала, что цапу пальца в рот не клади...?
05.08.2022 13:50 Відповісти
+1
Спочатку поступились санкціями на сільгосппродукцію лаптєстана - за зерно,тепер,що за металл,ще знімуть санкціі?Навіщо їх вводили?Щоб потім йти на поступки та знімати?А деякі наші експеРди преподнесуть,це як те,що в черговий раз переграли путлєра.Він хотів підставити нас але ми розумні, тому і пішли на поступки.
05.08.2022 15:16 Відповісти
+1
Качка всі санкції зніме з Мордора. Ніби немає інших варіантів.
05.08.2022 17:00 Відповісти
Россию признать страной террористом!!!
Захопити територію. іншої країни, заблокувати експорт цієї країни і вимагати в обмін на відновлення експорту хняття санкцій. Це називається тероризм і шантаж.
metall to Ahmetova
Ти ба, а цим підерам сподобалося.
...ну ось бєнякаламой вже відверто здає Україну : оманськеслово джентельменазлодія......кремлівська мафія вже вивозить метал...крадений......а тепер через оборутку з Ердоганом...буде наче й не наш і без санкцій.....а ВОЇНИ....даремно гинули ???? ...а скільки загинуло людей ?????А 40 %% потрощеної України???Треба негайно братись за внутрішніх злодіївзрадниківперевертнів......бо це не срачі : це наше ЖИТТЯ або СМЕРТЬ!
Качка *******: HIMARS, PATRIOT, ABRAMS, F-16 - ось над чим треба працювати. Де такі дебіли беруться, які піклуються щоб вафлятники продали і своє і крадене і заробили в сто раз більше ніж ми
Как ни прискорбно это писать , но я думаю Зеленский и на это пойдет , а нарид все схавает . Зерновые угоды же прокатили , на вилы Ермака , Зеленского , Арахамию никто не поднял . Я думаю и это пройдет . Все чего то , как обычно сидят и ждут .
а наша прокремлівська "влада" (а насправді узурпатори, котрі опинилися біля владного керма з порушенням Конституції, і котрі мали бути лише найманцями у Народа) якраз задрала ціни на вантажні перевезення залізницею. В результаті чого наші металурги зазнають збитків і після цього, "за збігом обставин", звучать "голоси" в унісон - розблокуйте експорт металу з портів та зніміть з росії санкції. А зняття санкцій з росії - це знищення України тою російською зброєю, що росія після цього наштампує. Ось так.
а боневтік лицемірно заламучи ручки, щось цинічно розказує, що українська економіка чи то в комі, чи то в нокауті. То, знизь тарифи на вантажні перевезення *****.
