Кремль назвав умовою для розблокування експорту українського металу скасування санкцій

Росія готова розглядати можливість розблокування експорту українського металу через чорноморські порти виключно за умови скасування санкцій проти російських металургів.

Про це на брифінгу заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

"У будь-якому випадку, тут треба розуміти, що вирішення таких питань неможливе без прямої ув'язки з тими обмеженнями, які діють щодо наших виробників, у даному випадку виробників металів. Тому тут багато чого обговорювати", – сказав він.

Таким чином Пєсков відповів на запитання, як у Кремлі оцінюють слова заступника міністра економіки України Тараса Качки, який заявив, що за прикладом стамбульських домовленостей щодо розблокування українських портів для експорту зерна можна було б укласти угоду і щодо розблокування експорту металу та руди з України.

Нагадаємо, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".