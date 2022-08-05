Україна хоче розширити стамбульську зернову угоду на експорт металу

Україна розглядає можливість розширити дію стамбульської угоди, яка дозволила розблокувати порти для експорту зерна, на інші товари, зокрема продукцію металургії.

Про це заступник міністр економіки, торговий представник України Тарас Качка повідомив Financial Times.

"Ця угода – про логістику, про рух суден через Чорне море. В чому різниця між зерном та залізною рудою?" – зазначив торговий представник України.

За його словами, минулого місяця Україна змогла експортувати близько 3 млн тонн зерна альтернативними маршрутами – дорогами, залізницею та річкою Дунай. Це менше половини того обсягу, який до війни експортувався через морські порти.

Як повідомлялося, 1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Уже 5 серпня із портів Великої Одеси вийшов перший караван із трьох суден, заповнених українською кукурудзою – Navi Star, Rojen та Polarnet. Вони направляються до Туреччині, Великої Британії та Ірландії.

Нагадаємо, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".