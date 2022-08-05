Платформа United24 зібрала 6 мільярдів для України, – Зеленський

Загальна сума благодійних внесків за три місяці роботи платформи United24 сягнула понад 6 млрд грн.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"До платформи United24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн. Дякую всім, хто долучається! Не припиняйте підтримувати Україну. Для нас важливий кожен внесок", – написав він.

Так, найбільший одноразовий внесок становив $4088, найменший – 2 центи.

Також $5 млн було зараховано від державної організації Катару Qatar Fund For Development на напрямок медичної допомоги. Ще $10 млн перерахував уряд Литви на відбудову України.

Крім того, на Армію дронів було зібрано 755 млн грн. Ще понад 200 млн грн зібрали на машини швидкої допомоги – вже придбали перші 24 автівки.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.



Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.