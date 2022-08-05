Імпорт пального в Україну зріс у липні на 20%

Обсяг імпорту моторних палив (бензин, дизпаливо, автогаз) в Україну збільшився у липні на 125 тис. тонн порівняно з червнем 2022 року, до 779 тис. тонн.

Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані операторів ринку, передає enkorr.

Основний приріст відбувся за рахунок постачання дизельного пального, імпорт якого порівняно з червнем 2022 року збільшився на 75 тис. тонн (+16%), до 560 тис. тонн. При цьому максимальну динаміку постачань зафіксовано для литовського ресурсу: 46 тис. тонн (+86%). Відносно липня 2021 року імпорт ДП збільшився на 14 тис. тонн (на 3%).

Зі слів учасників ринку, ринок постачання дизпального у липні виявився більшим за попит, тож у країні відчувається надлишок ресурсу.

"Багато покупців, зокрема великих, порізали заявки на серпень на 30-40%", – розповіли в одній із польських компаній-постачальників пального в Україну.

Імпортні постачання бензинів у липні збільшилися до 142 тис. тонн (+45%). Щодо бензинів максимальний приріст також відбувся за рахунок Литви. Сумарний імпорт високооктану з цієї країни – 27,3 тис. тонн (+165%). Відносно липня 2021 року імпорт бензинів збільшився на 38 тис. тонн (на 36%).

Трейдери зазначають, що ринок близький до наповнення бензином, проте в розрізі операторів ще відчувається легка нестача ресурсу.

"Для повного задоволення попиту забракло зовсім небагато – все ж таки бензин із заправок час від часу пропадає. Думаю, до середини серпня максимум це питання буде знято", – вважає представник великої мережі АЗС.

Динаміка постачань автогазу в липні склала +8%, загалом імпортовано 77 тис. тонн. Найбільшим джерелом залишається Польща. Втім, було зафіксовано й перші у 2022 році постачання з Угорщини й Сербії. Зі слів операторів ринку, ринок автогазу набув рис збалансованості ще в червні. У липні обсяги імпорту суттєво перевищили попит, через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. Станом на початок серпня вартість газу вроздріб також почала активно знижуватися.

"Переважна більшість гуртових операторів працює з коліс і робить акцент на автотранспорт через його мобільність. У такій схемі робити запаси на нафтобазі немає сенсу – дуже швидко змінюється ціна й кон’юнктура, і великий шанс потрапити в "мінус", – сказав один із опитаних трейдерів.

Він також зазначив, що через низький попит у липні його компанія вже зменшила обсяги закупівель на серпень.