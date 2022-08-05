Україна закликала Канаду відмовитися від ремонту турбін для "Північного потоку"

Посол України в Канаді Юлія Ковалів закликала канадський уряд скасувати своє рішення щодо обслуговування російських турбін для "Північного потоку", після того як "Газпром" відмовився забирати відремонтовану турбіну з Німеччини.

Про це посол заявила у виступі перед канадськими депутатами, передає Європейська правда.

Ковалів нагадала, що позиція українського уряду від початку полягає в тому, що рішення про надання дозволу на обслуговування турбін Siemens було дуже небезпечним прецедентом, який порушує міжнародну солідарність, суперечить принципу верховенства права.

"І, власне, цей виняток із санкцій вже посилив у Москви відчуття безкарності. Ми повторюємо те, що було сказано нами раніше: зрозуміло, що запит Росії на турбіни не мав технічного підґрунтя і був спрямований лише на ще більший тиск. Що більше ви поступаєтеся, то більшу сміливість відчуває Кремль, наполягаючи на подальших винятках. Простіше кажучи, це слизький шлях", – заявила Ковалів.

За її словами, технічне обслуговування всіх 6 турбін у Канаді зміцнить здатність Росії на роки вперед тероризувати Європу та зірвати зусилля щодо вирішення проблеми зміни клімату.

"Якщо причина винятку полягала в тому, щоб не дозволити Росії звинуватити санкції в перебоях з газопостачанням, то тепер більш ніж ясно, що додаткові 5 турбін, які дозволили обслуговувати в Канаді, Росія перетворить на знаряддя приниження. Закликаємо: не ловіть наживку", – заявила Ковалів.

Вона наголосила, що Україна прагне працювати з європейськими країнами над заходами щодо зменшення газової залежності.

"Ми прагнемо допомогти, використовуючи український газовий маршрут, пропонуючи газосховища та постачаючи до ЄС додаткову електроенергію, яка могла б замінити до 5 млрд кубометрів російського газу", – сказала посол.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.