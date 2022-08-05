Нацбанк закрив 600 пунктів обміну валюти

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії чотирьох фінансових компаній, які здійснюють торгівлю валютою, за порушення вимог валютного законодавства.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, ліцензії анульовано ТОВ "ФК "Константа М", ТОВ "ДСД Фінанс", ТОВ "24 онлайн" та ТОВ "Фінансова гарантія". Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют.

Крім того, Нацбанк оштрафував ТОВ "ФК "Фінофіс" та ТОВ "24 онлайн" на 151 тис. грн кожну за виявлені порушення норм протидії відмиванню доходів та фінансування тероризму, а також закону "Про валюту і валютні операції". Також до цих двох фінансових компаній застосовані письмові застереження.

Як повідомлялося, раніше Нацбанк посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют, зокрема, заборонивши публікувати курси на вуличних табло.

Крім того, станом на 4 серпня Національний банк здійснив 40 позапланових перевірок валютних обмінників, що належать 15 небанківським фінансовим установам. За результатами таких перевірок установлені факти недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки, перешкоджання у проведенні таких перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення.

Водночас за результатами безвиїзного нагляду виявлено низку грубих порушень, що полягали у здійсненні операцій всупереч постанові НБУ "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", якою було запроваджено ряд обмежень для валютного ринку.