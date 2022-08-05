БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк закрив 600 пунктів обміну валюти

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії чотирьох фінансових компаній, які здійснюють торгівлю валютою, за порушення вимог валютного законодавства.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, ліцензії анульовано ТОВ "ФК "Константа М", ТОВ "ДСД Фінанс", ТОВ "24 онлайн" та ТОВ "Фінансова гарантія". Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют.

Крім того, Нацбанк оштрафував ТОВ "ФК "Фінофіс" та ТОВ "24 онлайн" на 151 тис. грн кожну за виявлені порушення норм протидії відмиванню доходів та фінансування тероризму, а також закону "Про валюту і валютні операції". Також до цих двох фінансових компаній застосовані письмові застереження.

Як повідомлялося, раніше Нацбанк посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют, зокрема, заборонивши публікувати курси на вуличних табло.

Крім того, станом на 4 серпня Національний банк здійснив 40 позапланових перевірок валютних обмінників, що належать 15 небанківським фінансовим установам. За результатами таких перевірок установлені факти недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки, перешкоджання у проведенні таких перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення.

Водночас за результатами безвиїзного нагляду виявлено низку грубих порушень, що полягали у здійсненні операцій всупереч постанові НБУ "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", якою було запроваджено ряд обмежень для валютного ринку.

+4
Гонтарєва зупинись! шотиробеш???
показати весь коментар
05.08.2022 19:58 Відповісти
+2
Ну да, канЄшна, гонтарєва вам винувата.
показати весь коментар
06.08.2022 09:02 Відповісти
+1
то іронія)))
показати весь коментар
06.08.2022 13:23 Відповісти
Гонтарєва зупинись! шотиробеш???
показати весь коментар
05.08.2022 19:58 Відповісти
Ну да, канЄшна, гонтарєва вам винувата.
показати весь коментар
06.08.2022 09:02 Відповісти
то іронія)))
показати весь коментар
06.08.2022 13:23 Відповісти
Дебіли , блд.
показати весь коментар
06.08.2022 02:01 Відповісти
на 151 тис. грн - це щоб туалетну бумагу купити.
показати весь коментар
07.08.2022 01:50 Відповісти
Це такi новини спамлять щоб ми забили про Пiски зараз?
показати весь коментар
07.08.2022 01:52 Відповісти
Вже довгий час користуюся послугами обмінних пунктів ТОВ " Фінансова гарантія". Була шокована, коли дізналася, про те, що їх закрили у зв'язку з відібранням ліцензії. Особисто у мене ,ніяких запитань до роботи обмінників цієї компанії ніколи не виникало.
Якісне обслуговування, ******* обладнання для перерахунку грошей, чеки видаються завжди.
Дуже прикро, що так сталося.
показати весь коментар
07.08.2022 17:02 Відповісти
Оставьте в покое обменки в новусах, безопасно и удобно все же было? Вроде Финансовая Гарантия обслуживала, был доволен. Теперь ехать на вокзал?
показати весь коментар
07.08.2022 18:20 Відповісти

