Найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин та дизпаливо

За тиждень (29 липня-5 серпня) середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 54 коп.л і склала 49,95 грнл, бензин А-95 преміум здешевшав на 44 коп.л до 51,26 грнл, а дизельне пальне на 1,13 грнл.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – загалом 1 540 станцій) знизила ціни на бензин на 1 грн/л і на дизельне пальне – на 2 грн/л. Зокрема бензин марки А-92 здешевшав до 48 грн/л, А-95 – до 49,5 грн/л, преміальна марка А-95 – до 49,5 грн/л і ДП – до 53 грн/л.

У мережі "Нефтек" ціни на бензини й ДП зменшилися на 0,99-2,99 грн/л: А-95+ – до 55 грн/л і ДП – до 56 грн/л. KLO знизила ціни на звичайний А-95 до 50,77 грн/л (-1,2 грн/л).

У мережі Chipo "п'ятірка плюс" здешевшала на 0,62 грн/л, до 51,38 грн/л, ДП – на 3,68 грн/л, до 54,22 грн/л.

Такі мережі як "Авантаж 7", Mango, Motto й інші знизили ціну всіх видів палива на 0,1-5 грн/л.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві економіки України не прогнозують стрибка цін на пальне у зв'язку зі зміною курсу гривні.