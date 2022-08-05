Фонд гарантування продав один з офісів "Промінвестбанку" в центрі Києва за 63 мільйони

Переможцем аукціону з продажу адміністративної будівлі по вул. Софіївській, 7 у Києві, де знаходився один з офісів "Промінвестбанку", стало ТОВ "Надлан", яке запропонувало за нього 63 млн грн.

За даними системи "Prozzoro.Продажі", стартова ціна об'єкта становила 53,7 млн ​​грн, передає Інтерфакс-Україна.

Другий учасник торгів – ТОВ "Ел Екс Менеджмент" – запропонував за лот 57,8 млн грн.

Площа будівлі, що продається, становить 989,9 кв. м, площа земельної ділянки – 0,1 га.

За даними держреєстру, ТОВ "Надлан" створено у 2018 році, основний вид діяльності – "діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання".

Його власником вказана компанія "Закура Лтд" (100%), а кінцевим бенефіціаром – Борис Вербицький.

За даними "Прозорро.Продажі", 9 серпня відбудеться аукціон із продажу центрального офісу "Промінвестбанку" по вул. Софіївська, 9 у Києві.

Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".