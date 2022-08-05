Погоджено гранти на сади на 46 мільйонів, – Мінагрополітики

Станом на 5 серпня перші 13 грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства в межах урядової програми "єРобота" знайшли своїх власників. Так, першими в освоєнні нової підтримки бізнесу стали агропідприємства з Одеської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Волинської областей, Чернівецької та Закарпатської областей.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Площі угідь для садівництва заявників варіюються від 1,34 до 25 га, як і суми гранту: від 360 тис. грн до 10 млн грн на одного отримувача. Загальна площа становить 177,39 га на суму 45,8 млн грн.

"Це перші погоджені заявки на гранти з садівництва. Реалізація цих проєктів дасть поштовх до створення робочих місць у сільській місцевості, а також виведе на ринок якісну українську продукцію", – наголосив міністр аграрної політики Микола Сольський.

Вирощування лохини, чорниці, яблуневих, грушевих садів та ліщини – найбільш актуальні напрями, за якими аграрії подавались на грант.

Основна умова для учасників програми – створення робочих місць. Крім того, програма передбачає співфінансування: від 30% власних коштів забезпечує її учасник, а 70% – держава. Цими коштами можна оплатити будь-які витрати, які пов’язані з погодженим проектом висадки насаджень.

У червні КМУ започаткував фінансову підтримку бізнесу в рамках урядової програми "єРобота". Підприємці мають змогу отримати урядові гранти на навчання, створення та розвиток власної справи.

Мінагрополітики курує з них два напрями, які стосуються розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та тепличного господарства.

За умовами кожної з програм, учасник зобов’язується вести діяльність не менше 5 років, сплачувати податки в бюджет, а також створити визначену кількість робочих місць.