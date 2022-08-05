Держслужбовцям дозволили займатись іншою оплачуваною діяльністю в разі простою

Із 3 серпня 2022 року держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування, якщо вони перебувають у простої, можуть займатись іншою оплачуваною діяльністю.

Така норма передбачена змінами до закону "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану, який набув чинності 3 серпня 2022 року.

Метою закону є:

скасування антикорупційних обмежень для держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю;

забезпечення правової визначеності стосовно застосування в умовах воєнного стану обмежень на одержання подарунків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, відповідно до закону, на період дії воєнного стану встановлене пунктом 1 частини першої статті 25 закону України "Про запобігання корупції" обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не поширюється на:

державних службовців (крім державних службовців категорії "А"),

посадових осіб місцевого самоврядування (крім посадових осіб, посади яких віднесені до першої-третьої категорій), якщо вони перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, за умови що трудові договори (контракти), цивільно-правові договори про надання послуг або правочини у сфері підприємницької діяльності укладаються з юридичними особами приватного права або фізичними особами-підприємцями, стосовно яких такі державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування протягом останнього року не здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців.

Такі особи зобов’язані припинити зайняття іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) чи підприємницькою діяльністю протягом 15 робочих днів з дня припинення простою або закінчення відпустки.

Як повідомлялося, за період воєнного стану в Україні було звільнено 8 479 державних службовців.