В Україні конфіскували російських активів на 28 мільярдів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вже конфісковано російських активів на 28 млрд грн.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики, конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень. Ця робота триває", – зазначив глава держави.

За його словами, ще понад 900 об’єктів, які належать саме російській державі, запропоновано конфіскувати. Якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, а й її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення.

Зеленський підкреслив, що все це буде спрямовано на відшкодування збитків, які Росія завдає війною й терором.

Також президент повідомив, що у Європі та США триває робота над законопроєктами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України.

Як повідомлялося Кабінет міністрів оголосив про конфіскацію понад 900 об’єктів російського майна та активів в Україні: 79 позицій – це корпоративні права, 824 позиції – майно.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про "сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів", які належать російській державі, підсанкційним громадянам та компаніям із РФ, а також російським банкам.