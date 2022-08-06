У Нацбанку оцінили вплив запровадження валютного податку на інфляцію

За розрахунками Національного банку, запровадження податку у розмірі 10% на операції з купівлі валюти для імпорту товарів та послуг призведе до зростання інфляції приблизно на 1 відсотковий пункт.

Про повідомляє Економічна правда із посиланням на відповідь регулятора.

Так, у своєму останньому Інфляційному звіті Нацбанк вже врахував запровадження податку на імпорт. Відтак, у разі, якщо парламент схвалить цю ідею, прогноз НБУ щодо інфляції на поточний рік переглядати не доведеться. Він залишиться на рівні 31%.

"З одного боку, впровадження додаткового оподаткування збільшуватиме імпортовану інфляцію, але з іншого – знижуватиме тиск на обмінний курс. Врахований у прогнозах ефект на зростання інфляції становитиме близько 1 в. п.", – відповіли у НБУ на запит видання.

Крім цього, Нацбанк очікує, що додаткове оподаткування імпортних операцій сприятиме урівноваженню попиту та пропозиції на валютному ринку, дозволить заощаджувати золотовалютні резерви та позитивно впливатиме на курсові очікування громадян та бізнесу.

"Відповідно, додаткове оподаткування імпорту є одним з елементів забезпечення курсової стійкості в умовах воєнного часу", – підкреслюють у регуляторі.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко припускав, що в Україні можуть запровадити додатковий митний збір, однак уряд наразі лише обговорює його концепцію. З такою пропозицією до уряду ще у червні звертався Нацбанк.

Водночас нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що уряд вже зараз готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт. "Тут варто зазначити, що обрана концепція не додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг. Відповідно за розрахунками уряду це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню", – зазначив він.

За словами нардепа, очікується, що Кабмін внесе законопроєкт найближчими тижнями.