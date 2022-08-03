Уряд може запровадити додатковий митний збір, – Марченко (оновлено)

В Україні можуть запровадити додатковий митний збір, уряд наразі обговорює концепцію.

Про це поаідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, питання про додатковий митний збір нині обговорюється, але остаточної концепції ще немає.

"Така ініціатива може не мати назви додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому коли і в якому вигляді буде введено збір, говорити зарано", – каже міністр.

Марченко додав, що динаміка податкових і митних надходжень починає покращуватися. Якщо в березні надходження з митниці були – 7 млрд грн, то в липні вже понад 22 млрд грн, що складає понад 56% планових довоєнних показників.

Пізніше народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що уряд вже зараз готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт.

"Тут варто зазначити, що обрана концепція не додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг. Відповідно за розрахунками уряду це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню", – зазначив він.

За ссловами нардепа, очікується, що Кабімн внесе законопроєкт найближчими тижнями.

Як повідомлялося, Україна з початку повномасштабного вторгнення російських військ вже отримала $12,7 млрд зовнішньої підтримки, до кінця року уряд сподівається залучити ще близько $14 млрд.