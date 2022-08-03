БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Уряд може запровадити додатковий митний збір, – Марченко (оновлено)

В Україні можуть запровадити додатковий митний збір, уряд наразі обговорює концепцію.

Про це поаідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, питання про додатковий митний збір нині обговорюється, але остаточної концепції ще немає.

"Така ініціатива може не мати назви додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому коли і в якому вигляді буде введено збір, говорити зарано", – каже міністр.

Марченко додав, що динаміка податкових і митних надходжень починає покращуватися. Якщо в березні надходження з митниці були – 7 млрд грн, то в липні вже понад 22 млрд грн, що складає понад 56% планових довоєнних показників.

Пізніше народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що уряд вже зараз готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт.

"Тут варто зазначити, що обрана концепція не додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг. Відповідно за розрахунками уряду це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню", – зазначив він. 

За ссловами нардепа, очікується, що Кабімн внесе законопроєкт найближчими тижнями.

Як повідомлялося, Україна з початку повномасштабного вторгнення російських військ вже отримала $12,7 млрд зовнішньої підтримки, до кінця року уряд сподівається залучити ще близько $14 млрд.

Мінфін (2981) мито (870) збір (92) військовий збір (31) Марченко Сергій (256)
Щє один дебіл
03.08.2022 11:59 Відповісти
Давайте сразу два сбора. А лучше три
03.08.2022 12:16 Відповісти
Хай уже и работать без зарплаты все начнут
03.08.2022 12:59 Відповісти
С такими налогами гусю писец!
03.08.2022 14:38 Відповісти
Гуси уже в теплых краях благодаря таким как этот Марченко )
03.08.2022 14:43 Відповісти
А не пробували порядок на митниці просто навести? Це велика корумпована діра. І всі про це знають. Чи можливо просто багато кому це вигідно?
03.08.2022 15:35 Відповісти
Наверное снова гетьманцев. Законопроект уровня фиксации цен на топливо. Ждите повальных понятий цен на все, топливо импортируете ся, все товары импортируюься по факту. Плюс логистика, в стоимость будет включаться сумма за более дорогую доставку. Нас толкают к дефолту имхо.
03.08.2022 17:43 Відповісти
Більше податків великих та різних для громадян -дивіз вр та км
03.08.2022 17:50 Відповісти

