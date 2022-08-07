Із українських портів вийшов другий караван із продовольством

Другий караван судів "зернової ініціативи" зі 170 тис. тонн агропродукції вийшов із українських портів.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів України.

"Щойно з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – три судна з "Чорноморська" та ще одне – з "Одеси", – сказано в повідомленні.

На борту 4 балкерів Mustafa Necati, Star Helena, Glory та Riva Wind майже 170 тис. тонн агропродукції.

"Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації ініціативи порт "Південний". Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 млн тонн на місяць", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

Згідно з інформацією Міноборони Туреччини, судно Riva Wind прямує до Іскендеруна з 44 тис. тонн кукурудзи, Mustafa Necati – до Італії з 6 тис. тонн соняшникової олії, Star Helena – до Китаю з 45 тис. тонн насіння соняшника та Glory – до Стамбула з 66 тис. тонн кукурудзи.

"Суда стоятимуть на якорі на північ від Стамбула і перевірятимуться Спільним координаційним центром", – уточнило Міноборони Туреччини.

Як повідомлялося, 1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".