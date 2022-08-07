У Німеччині закликали ще більше економити енергію

Керівник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер попередив: щоб запобігти дефіциту газу взимку, приватні домогосподарства повинні масово економити.

Про це Мюллер сказав виданню Welt am Sonntag, передає Європейська правда.

За словами Мюллера, скорочення поставок газу з Росії лише до 20% від узгодженого обсягу означає, що запобігти дефіциту газу можна лише за двох оптимістичних сценаріїв.

"За цих сценаріїв споживачі повинні заощадити не менше 20% – набагато більше, ніж раніше", – сказав Мюллер.

"За всіх інших сценаріїв вже існує ризик нестачі газу в грудні – або ми матимемо низькі рівні зберігання в кінці майбутнього опалювального періоду", – додав він.

Крім економії, транспортування газу до сусідніх країн також потрібно буде скоротити на 20%, а також буде потрібно отримувати 10-15 гігават-годин газу з інших країн.

"Якщо ми не заощадимо багато і не отримаємо додатковий газ, у нас будуть проблеми", – сказав Мюллер.

У разі дефіциту газу приватні домогосподарства не захищені від обмежень постачань, додав він. Можливе запровадження правил, які дозволять опалювати лише окремі приміщення.

Як повідомлялося, 25 липня російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.

До того газопровід "Північний потік" працював на 40% від своєї потужності. Росія пояснює це невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"). При цьому відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану минулого тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає додаткових "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.