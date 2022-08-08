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Новини
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Росія погрожує підірвати найбільшу в Європі АЕС, – "Енергоатом"

заес,аес,запорізька

Російські окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Зазначається, що в своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-майор Валерій Васильєв, який наразі командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що "тут буде або російська земля або випалена пустеля".

"Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, повинні розуміти, що іншого шляху ми не маємо. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми повинні виконати його з честю!", – сказав російський генерал своїм солдатам.

Раніше представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

Росія погрожує підірвати найбільшу в Європі АЕС, – Енергоатом 01

Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – зазначили в "Енергоатомі".

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Детальніше про ситуацію на ЗАЕС читайте у матеріалі БізнесЦензор: Як окупанти можуть використати Запорізьку АЕС

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

Автор: 

АЕС (816) Енергоатом (1206) Запорізька АЕС (345) атака на ЗАЕС (48)


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Агов, "друга армія світу", що з *****?
Не впевнені, що вдасться зупинити контрнаступ?
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08.08.2022 13:01 Відповісти
його нема і не буде.

Я тобі більше скажу: він ніколи і не планувався!
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08.08.2022 14:03 Відповісти
Заява про наміри підірвати ЗАЄС це вже тероризм чистоі води!!На терріторіі Россіі теж багато атомних єлектростанцій!!!Ви підірвете нашу станцію-ми ваші!!І ядерна війна не потрібна!!Що далі???!!
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08.08.2022 13:34 Відповісти
а той хєр_енерал туди свою сім'ю теж привіз?
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08.08.2022 13:38 Відповісти
Ущипніть мене, якщо це не ядерний тероризм РАШИ.
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08.08.2022 13:39 Відповісти
наразі це русскоє іпсо.
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08.08.2022 14:30 Відповісти
Базіка-базікало! с честью виконати не вийде. Бо її немаєте. Готові до наслідків? та якім там наслідки - передохнете і все. Ето будет русская земля ілі виженная пустиня. Це буде випалена пустеля точно, якщо стане русскою землею. Дегенерати, тьфу!
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08.08.2022 14:29 Відповісти
це вже не тероризм це відвертий підаризм, росія країна-підор
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08.08.2022 15:07 Відповісти

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