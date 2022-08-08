Країни Євросоюзу можуть вжити заходів проти Туреччини через допомогу Путіну, – FT

Країни Заходу все більше стурбовані поглибленням зв’язків між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і Владіміром Путіним, попереджаючи Анкару про наслідки у випадку, якщо Туреччина допоможе Росії обходити санкції.

Як пише газета Financial Times, одразу шестеро західних офіційних осіб заявили виданню, що вони стурбовані обіцянкою лідерів Туреччини та Росії розширити співпрацю в торгівлі та енергетиці після чотиригодинної зустрічі в Сочі минулої п'ятниці.

Один з європейських чиновників зазначив, що ЄС стежить за турецько-російськими відносинами "все більш уважно". Високопосадовець також припустив, що європейські країни можуть закликати свої компанії та банки піти з Туреччини, якщо Ердоган виконає обіцянки, озвучені під час останньої зустрічі з Путіним.

Троє європейських чиновників заявили, що офіційно країни ЄС ще не обговорювали можливі дії у відповідь щодо Туреччини. Але навіть без домовленості на рівні ЄС деякі окремі країни-члени можуть вжити заходів самостійно.

"Наприклад, вони можуть попросити про обмеження фінансування торгівлі або попросити великі фінансові компанії скоротити фінансування турецьких компаній. Я б не виключав жодних негативних дій, (якщо, – ред.) Туреччина занадто зблизиться з Росією", – сказав один з європейських чиновників.

Як повідомлялося, після зустрічі Ердогана з Путіним в Сочі минулого тижня російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що Туреччина погодилася платити за російський газ в рублях.

Своєю чергою Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував "дуже серйозні зміни" щодо використання російської системи платіжних карток "Мир", яка дозволяє росіянам у Туреччині розплачуватися картками в той час, коли Visa та Mastercard призупинили операції картками російських банків за кордоном. Західні офіційні особи побоюються, що використання російських карток в Туреччині можуть використовувати для обходу санкцій.