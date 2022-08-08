"Приватбанк" відновив торгівлю цінними паперами через "Приват24"

Державний "Приватбанк" відновив торгівлю ОВДП довоєнних випусків через "Приват24".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Із 8 серпня перестають діяти воєнні обмеження на торгівлю цінними паперами в Україні, тому власники довоєнних ОВДП (номінованих у гривні) відсьогодні зможуть їх подавати банку онлайн – через веб-версію "Приват24", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в разі необхідності продажу паперів власники таких ОВДП зможуть бачити в режимі online поточні котирування "Приватбанку" у розділі "Послуги" меню "Цінні папери".

Для продажу ОВДП треба лише заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою ЕЦП/КЕП сформовані документи.

Крім того, в "Приват24" є можливість бачити залишки придбаних клієнтами ОВДП, переглядати операції з ними (виписки) за обраний період часу та контролювати свій портфель в цінних паперах, зокрема надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.

Як повідомлялося, депозитарій Національного банку відновлює операції з державними цінними паперами. Раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.