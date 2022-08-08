Гетманцев підтвердив блокування повернення ПДВ експортерам

Державна податкова служба передала до Держказначейства документи на відшкодування податку на додану вартість у липні на загальну суму 5 млрд грн, проте казначейство не провело ці виплати.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев повідомив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Липень до червня у нас перевиконання (доходів) на 44,7% – це плюс 20 млрд грн, а рік до року – 24 млрд, або 62%... Порівняйте цифри – вони непорівнянні: перевиконання все одно було б навіть за відшкодування ПДВ", – наголосив голова комітету.

Гетманців констатував, що поки що єдине відшкодування ПДВ після початку війни було сплачено у червні – 9,5 млрд грн, і в тих випадках, де були питання, щодо кожного з них проводиться розслідування.

"Рішення про відшкодування приймається на рівні областей. Але я не чув жодних системних звинувачень", – зазначив він.

За словами голови комітету, винятком є ​​"не дуже приємний інцидент з обласною адміністрацією у Львові", яка висловила сумнів у законності відшкодування ПДВ низці маловідомих компаній за його невідшкодування давно працюючим на ринку.

"Досить неприємна ситуація, ми зараз з нею розбираємося. Мені здається, що з боку двох сторін є якесь непорозуміння", – прокоментував Гетьманцев.

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Нагадаємо, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого цього року. Якщо в січні воно склало 18,52 млрд грн і в лютому 12,07 млрд грн, то в березні – 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю було зупинено і відновилося лише у червні, після чого знову припинилося в липні.

Усього за сім місяців цього року було відшкодовано 40,9 млрд грн при сплаті ПДВ із вироблених в Україні товарів 172,6 млрд грн, тоді як за сім місяців 2021 року – відповідно 86 млрд грн та 172 млрд грн.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, у липні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 169,6 млрд гривень, водночас касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 182,5 млрд грн, у тому числі загального фонду у сумі 174,5 млрд грн, або 94,9% від розпису липня.

Таким чином фактичний дефіцит держбюджету у липні зменшився до 3,7 млрд грн (у тому числі, загального фонду – 4,8 млрд грн), порівняно із 141,2 млрд грн у червні, 113,4 млрд грн – у травні та 89,7 млрд грн – у квітні.

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