Дунайське пароплавство хоче здати в оренду свої пасажирські теплоходи
"Українське Дунайське пароплавство" веде перемовини з представниками бізнесу Німеччини та Австрії щодо перспектив передачі у фрахт пасажирських суден пароплавства.
Про це повідомив в.о. генерального директора УДП Дмитро Москаленко.
За його словами, зараз використання пасажирських теплоходів "Молдова" та "Україна" для пароплавства є дотаційним напрямом діяльності.
Серед причин Москаленко назвав падіння туристичного ринку річкових перевезень внаслідок епідемії COVID-19, морально-технічне старіння суден, а також неефективну, непрозору модель управління.
"Нещодавно керівники пасажирської служби УДП провели перемовини з представниками бізнесу Німеччини та Австрії щодо перспектив фрахтування наших пасажирських суден. Відбулись зустрічі у Міністерстві транспорту і будівництва Словаччини з приводу можливих програм співпраці та партнерства.Тож тепер чекаємо від керівництва пасажирського напрямку конкретних пропозицій. Неодмінна умова – флот має генерувати прибуток. Є різні бізнес-моделі, потрібно проаналізувати всі можливі варіанти. Обрати найкращий", – написав Москаленко.
"Вирішимо долю "Молдавiї" і "Украïни" – прийде черга більш старих теплоходів "Волга" та "Днiпро", – додав він.
Він підкреслив, що керівництво УДП зацікавлене у відродженні пасажирського напрямку.
"Це і робочі місця, і навіть престиж нашого підприємства. Але пасажирський флот повинен знову навчитися заробляти, це завдання для наших менеджерів, це їх КPI", – зазначив Москаленко.
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