Шольц виключив запуск "Північного потоку-2" навіть у разі дефіциту газу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключає зміну курсу щодо газопроводу "Північний потік-2".
Про це заявив речник німецького уряду, передає Європейська правда.
"Так, він це виключає", – відповів речник уряду на запитання, чи може змінитися рішення про зупинку процесу сертифікації "Північного потку-2" восени через відсутність необхідних обсягів газу.
"Нас чекають важкі місяці", – додав він.
"Зрозуміло, що ми твердо стоїмо на боці України й підтримуємо санкції, які ми погодили разом з Європейським Союзом і міжнародним співтовариством", – заявив також речник німецького уряду.
Раніше віцепрем'єр, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявляв, що Німеччина зможе впоратися з енергетичною кризою без поновлення реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".
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