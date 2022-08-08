Шольц виключив запуск "Північного потоку-2" навіть у разі дефіциту газу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключає зміну курсу щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив речник німецького уряду, передає Європейська правда.

"Так, він це виключає", – відповів речник уряду на запитання, чи може змінитися рішення про зупинку процесу сертифікації "Північного потку-2" восени через відсутність необхідних обсягів газу.

"Нас чекають важкі місяці", – додав він.

"Зрозуміло, що ми твердо стоїмо на боці України й підтримуємо санкції, які ми погодили разом з Європейським Союзом і міжнародним співтовариством", – заявив також речник німецького уряду.

Раніше віцепрем'єр, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявляв, що Німеччина зможе впоратися з енергетичною кризою без поновлення реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".