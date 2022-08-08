Голова уряду Фінляндії підтримала обмеження видачі росіянам туристичних віз

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Про це пише Yle, передає Європейська правда.

"Неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку агресивну війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це – неправильно", – сказала Марін.

Вона сподівається, що країни ЄС разом вирішать це питання, адже перетнути кордон Фінляндії можна за візою будь-якої країни Шенгенської угоди.

За оцінкою голови консульської служби Міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннера, після скасування коронавірусних обмежень перетин кордону росіянами з Фінляндією збільшився на 10-30% у порівнянні з весною та початком літа.

У МЗС Фінляндії заявили, що готові втрутитися, якщо більшість росіян подорожуватимуть до інших країн фінськими шенгенськими візами.

Заява громадянина Росії на отримання нової фінської візи може бути відхилена, якщо попередня віза, видана Фінляндією, використовувалася лише для транзиту до іншої країни.

Раніше повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.