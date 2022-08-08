Wizz Air відновить рейси до Москви

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air із жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви.

Про це повідомляє Sky News, передає Європейська правда.

Авіакомпанія підтвердила цей крок приблизно через п'ять місяців після того, як перевізник призупинив усі рейси до Росії через вторгнення в Україну в лютому.

Спільне підприємство авіакомпанії Wizz Air Abu Dhabi, яке базується в Абу-Дабі, виконуватиме щоденні рейси з 3 жовтня.

Wizz Air, яка у жовтні 2021 року оголосила, що рейси з Абу-Дабі до Москви почнуться в грудні того ж року, заявила 27 лютого, що призупинила всі рейси до Росії.

Інші еміратські перевізники, зокрема Emirates, продовжували виконувати рейси до Росії після вторгнення в Україну.