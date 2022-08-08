Окупанти намагаються запустити Маріупольский порт для військових потреб

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники намагаються запустити морський порт для своїх військово-логістичних потреб.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Триває спроба запуску порту для військово-логістичних потреб. Вчора почали вичищати та звільняти залізничну колію від пошкоджених вагонів. Колія знадобиться для швидкого пересування потягів з порту до Волновахи, а також для сталого сполучення ремонтної бази в ММК ім. Ілліча з портом", – написав Андрющенко.

Він повідомив, що ММК ім. Ілліча пристосували для зберіання вкрадених елітних автівок. На території заводу їх розкомплектовують та вивозять у Росію.

"Це знаходиться в зоні відповідальності та контролю саме російських військових. Черговий мародерский бізнес окупантів. Окрім того, частину цехів ММК пристосували для звалища будівельного сміття після розбору завалів. Тут проводять фактичне сортування, відокремлюючи металобрухт від іншого сміття. Навіть на розтрощеному житлі маріупольців окупанти знаходять шлях заробітку", – додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти готуються в серпні запустити регулярну поромну лінію між російським Єйськом та окупованим Маріуполем для постачання зброї і вивезення награбованого.

До того окупанти відновили електропостачання Маріупольського порту і готуються вивозити вкрадене зерно.

8 липня російські загарбники остаточно відновили роботу Маріупольського морського порту для вивезення викрадених вантажів і завезення військової техніки.