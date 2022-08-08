Нацбанк скасував обмеження для банків на встановлення курсу купівлі валюти

З понеділка, 8 серпня, банки можуть купувати готівкову іноземну валюту за встановленим ними курсом, тоді як раніше він мав бути не нижчим від офіційного курсу Національного банку України на день здійснення операції.

Відповідні зміни запроваджено постановою правління Нацбанку №172 від 5 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, НБУ прибрав і нижній ліміт у вигляді офіційного курсу для операцій, здійснених з використанням електронних платіжних коштів, при списанні банками-емітентами з рахунку клієнта коштів у валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється у гривні.

Це стосується і випадку при зарахуванні на рахунок клієнта коштів у національній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється в іноземній валюті.

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Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.

Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.