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В Україні запустили застосунок із мінної безпеки

minefee

В Україні запрацював новий мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree.

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій.

Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість:

  • переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
  • отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;
  • ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
  • повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play.

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