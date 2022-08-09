В Україні запустили застосунок із мінної безпеки
В Україні запрацював новий мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree.
Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій.
Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість:
- переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
- отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;
- ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
- повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play.
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