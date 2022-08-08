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Новини
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Власник "Київстару" планує продати вишки мобільного зв’язку в Україні

veon

Телекомунікаційний холдинг Veon веде переговори з потенційними покупцями про продаж мереж вишок мобільного зв’язку в Україні, а також у Пакистані, Бангладеш, Казахстані та Узбекистані.

Про це головний виконавчий директор Veon Ltd Каан Терзіоглу заявив у інтерв’ю Bloomberg.

"Вежі повинні бути в руках незалежних компаній… Ми працюємо над монетизацію цих активів у вигляді веж", – сказав Терзіоглу.

Він також повідомив, що компанії, ймовірно, доведеться заморозити розгортання своєї мережі в Росії, якщо санкції через війну в Україні продовжуватимуть блокувати імпорт необхідного обладнання.

"Немає сумнівів, що розгортання сповільниться і майже може зупинитися", – сказав Терзіоглу.

У вересні минулого року телекомунікаційний холдинг Veon  домовився про продаж мережі вишок мобільного зв'язку в Росії за 70,65 млрд рублів ($970 млн). У рамках угоди 100% "Національна баштова компанія", яка належала ПАТ "Вимпелком" (входить до складу Veon ) було продано компанії "Сервіс-Телеком". Veon при закритті угоди отримав транш на $872 млн. Залишки платежу виплачуватимуть протягом 3 років.

За словами Терзіоглу, компанія має ще близько 30 000 вишок для продажу.

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Група Veon (раніше – VimpelCom Ltd.) є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", а також володіє активами в Росії ("Вимпелком" надає послуги під брендом "Билайн") та інших країнах.

Найбільшим акціонером Veon є LetterOne, що входить до "Альфа-груп" підсанкційного в ЄС та Великій Британії російського бізнесмена Михайла Фрідмана та партнерів – їй належить 47,9% акцій. Free float компанії на Nasdaq становить 43,8%, ще 8,3% групи перебуває під керуванням голландського трасту – штихтингу.

Автор: 

Київстар (282) мобільний зв’язок (799) Михайло Фрідман (143)


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Топ коментарі
+3
ПАМЯТАЮ ЯК КИЇВСТАР БУВ НАЙКРАЩИМ МОБІЛЬНИМ ОПЕРАТОРОМ УКРАЇНИ.
ПОТІМ ЙОГО ПРОДАЛИ КАЦАПАМ І СТАЛО ЛАЙНО ......
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09.08.2022 13:44
+2
Тому і заговорили про перемовини Фрідмана з ОПою і бажання отримати громадянство, щоб вийти з під санкцій.
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09.08.2022 13:42
+2
Чому найкращим ? Можна було покласти 5 гривень на рахунок і дзвонити раз у півроку - грощі кожен місяць ніхто не чіпав і не знімав як зараз. пакетів не було, просто дзвінки. Звісно тоді мобільний інтернет був у зародку, але то що це було шикарно для тих хто багато не балакає і не дзвонить це ФАКТ. Карл - 2 грн на рахунку і там вони могли бути хоч півроку !
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09.08.2022 15:48
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Тому і заговорили про перемовини Фрідмана з ОПою і бажання отримати громадянство, щоб вийти з під санкцій.
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09.08.2022 13:42 Відповісти
ПАМЯТАЮ ЯК КИЇВСТАР БУВ НАЙКРАЩИМ МОБІЛЬНИМ ОПЕРАТОРОМ УКРАЇНИ.
ПОТІМ ЙОГО ПРОДАЛИ КАЦАПАМ І СТАЛО ЛАЙНО ......
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09.08.2022 13:44 Відповісти
нормально Киевстар работает
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09.08.2022 15:04 Відповісти
Чому найкращим ? Можна було покласти 5 гривень на рахунок і дзвонити раз у півроку - грощі кожен місяць ніхто не чіпав і не знімав як зараз. пакетів не було, просто дзвінки. Звісно тоді мобільний інтернет був у зародку, але то що це було шикарно для тих хто багато не балакає і не дзвонить це ФАКТ. Карл - 2 грн на рахунку і там вони могли бути хоч півроку !
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09.08.2022 15:48 Відповісти
Так само i на UMC було,а потiм ввели насильне стягування бабла кожен мiсяць.
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09.08.2022 16:04 Відповісти
2-5 грн раніше це були гроші ого-го-го ...
Зараз Лайф бере 10 грн на рік тільки за зберігання номеру. На нього подзвонити можна, з нього ніззя.
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09.08.2022 16:45 Відповісти
Это к тому, что мобильная связь в Украине в лице Киевстар принадлежит россиянам. Водафон как буд -то Ахербайджану продали.
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09.08.2022 14:33 Відповісти
Націоналізувати треба щоб не мучились, підстави всі є.
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09.08.2022 15:45 Відповісти
Не націоналізувати. А ''зaбрать и поделить''.
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09.08.2022 16:41 Відповісти
С ... ка ... А я все думав, чого це про Київстар ніхто не згадує.
Без брому це читати неможливо - акціонер акціонера акціонера ...
Як ? Як вони там "бізнес" ведуть ??
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09.08.2022 16:42 Відповісти
ахах продадуть незалежній компанії)) непогана взятка корупціонерам - стабільна орендна плата за захист монополії, і самі корупціонери зацікавлені в збільшені грошового потоку з терпіл, цікаво АТБ не поступала пропозиція продати свою нерухомість))
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09.08.2022 17:06 Відповісти

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