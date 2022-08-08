Власник "Київстару" планує продати вишки мобільного зв’язку в Україні
Телекомунікаційний холдинг Veon веде переговори з потенційними покупцями про продаж мереж вишок мобільного зв’язку в Україні, а також у Пакистані, Бангладеш, Казахстані та Узбекистані.
Про це головний виконавчий директор Veon Ltd Каан Терзіоглу заявив у інтерв’ю Bloomberg.
"Вежі повинні бути в руках незалежних компаній… Ми працюємо над монетизацію цих активів у вигляді веж", – сказав Терзіоглу.
Він також повідомив, що компанії, ймовірно, доведеться заморозити розгортання своєї мережі в Росії, якщо санкції через війну в Україні продовжуватимуть блокувати імпорт необхідного обладнання.
"Немає сумнівів, що розгортання сповільниться і майже може зупинитися", – сказав Терзіоглу.
У вересні минулого року телекомунікаційний холдинг Veon домовився про продаж мережі вишок мобільного зв'язку в Росії за 70,65 млрд рублів ($970 млн). У рамках угоди 100% "Національна баштова компанія", яка належала ПАТ "Вимпелком" (входить до складу Veon ) було продано компанії "Сервіс-Телеком". Veon при закритті угоди отримав транш на $872 млн. Залишки платежу виплачуватимуть протягом 3 років.
За словами Терзіоглу, компанія має ще близько 30 000 вишок для продажу.
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Група Veon (раніше – VimpelCom Ltd.) є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", а також володіє активами в Росії ("Вимпелком" надає послуги під брендом "Билайн") та інших країнах.
Найбільшим акціонером Veon є LetterOne, що входить до "Альфа-груп" підсанкційного в ЄС та Великій Британії російського бізнесмена Михайла Фрідмана та партнерів – їй належить 47,9% акцій. Free float компанії на Nasdaq становить 43,8%, ще 8,3% групи перебуває під керуванням голландського трасту – штихтингу.
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ПОТІМ ЙОГО ПРОДАЛИ КАЦАПАМ І СТАЛО ЛАЙНО ......
Зараз Лайф бере 10 грн на рік тільки за зберігання номеру. На нього подзвонити можна, з нього ніззя.
Без брому це читати неможливо - акціонер акціонера акціонера ...
Як ? Як вони там "бізнес" ведуть ??