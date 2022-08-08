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В Одеській області запустять пасажирське сполучення катером через Дністровський лиман

катер,полісся

Пасажирський катер, який курсуватиме між Овідіополем і Білгородом-Дністровським через Дністровський лиман, здійснив тестовий рейс і готується до запуску постійного сполучення.

Про це заявив голова Одеської ОВА Максим Марченко, передають Порти України.

"Відбувся пробний запуск пасажирського катера, який з наступного тижня курсуватиме за маршрутом Овідіополь-Білгород-Дністровський. Це спростить маршрут пересування між населеними пунктами та дозволить швидше дістатись до південних районів Одещини", – повідомив Марченко в суботу, 6 серпня.

Перевезення здійснюватиме катер на підводних крилах типу "Полісся", який прибув до Білгорода-Дністровського минулого тижня.

Минулого тижня запуск пасажирського сполучення через Дністровський лиман анонсував мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан.

Наразі сполучення між Білгородом-Дністровським та Одесою ускладнене через руйнування автомобільно-залізничного моста, який неодноразово піддавався ракетним ударам з боку російських окупаційних військ.

Автор: 

Одеська область (247) судноплавство (112)


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09.08.2022 07:44 Відповісти

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