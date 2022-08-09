Судна з українським збіжжям захищені "буферною зоною", – Reuters

Згідно з "зерновою угодою", яку уклали Україна, РФ, Туреччина та ООН, кораблі, що експортують українське зерно Чорним морем, захищені буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 кілометра).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ, узгоджений сторонами "зернової угоди".

"Сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торговельні судна чи інші цивільні судна та портові об’єкти, які беруть участь у цій ініціативі", – йдеться в документі "Процедури для торговельних суден".



Відповідно до узгоджених процедур, Спільний координаційний центр у Стамбулі, надаватиме інформацію про запланований рух кораблів через морський гуманітарний коридор російським, українським і турецьким військовим для запобігання інцидентам.



"Жодне військове судно, літальний апарат або БПЛА (безпілотники) не будуть наближатися до торгового судна, яке проходить транзитом морським гуманітарним коридором, за винятком територіальних морів України, ближче за 10 морських миль", – йдеться в документі.



Як зазначає видання, страховики та судноплавні компанії шукали більше деталей про те, як працюватиме коридор для суден, що заходитимуть в українські порти, з яких дозволений експорт збіжжя.

Одне джерело в страховій галузі повідомило, що процедури "мають вигляд обнадійливого набору правил. Але чи всі сторони будуть їх дотримуватися?"

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.