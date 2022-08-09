США вперше доставили нафту до Німеччини для заміни російської, – Reuters

Танкер уперше доставив нафту з США в німецький порт "Росток" на тлі пошуку країнами Євросоюзу альтернативи російській нафті.

Про це пише Reuters, передає галузеве видання enkorr.

Сірчисту нафту з США спрямували в Німеччину на тлі спроб нафтопереробних заводів знайти альтернативу російській нафті, ввезення якої буде заборонено у 2023 році.

За інформацією сервісу відстеження суден Refinitiv, танкер Capricorn Sun завантажив нафту біля узбережжя Луїзіани в США і вивантажив її в "Ростоку" 3 серпня. Судно було зафрахтоване компанією Shell.

За оцінкою журналістів, воно могло перевозити близько 570 тис. барелів нафти.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців.

Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".