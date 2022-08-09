Нацбанк видав кредит рефінансування українському банку президента московського ЦСКА

Національний банк України (НБУ) 5 серпня видав кредит рефінансування на суму 60 млн грн строком на рік "Першому інвестиційному банку" (PINbank), що належить громадянину Росії Євгенію Гінеру.

За даними НБУ, в липні PINbank вже двічі залучав кредити рефінансування на загальну суму 365 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До цього PINbank звертався за річним рефінансуванням у травні: 20 травня – на 470 млн грн і 13 травня – на 100 млн грн, а ще раніше у березні: 7 березня – на 300 млн грн і 3 березня – на 200 млн грн.

При цьому загальні активи банку у червні впали на 38,9%, або на 1,03 млрд грн.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2021 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав справу про концентрацію у вигляді придбання банком "Кредит Дніпро" понад 50% акцій "Першого інвестиційного банку".

За даними Національного банку України (НБУ), станом на 25 червня 2021 року акціонерами PINbank були президент московського футбольного клубу ЦСКА та співвласник компанії VS Energy International Євгеній Гінер (88,9% акцій), а також Олександр Шандрук (9,51%).

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Банк "Кредит Дніпро" засновано 1993 року. На 1 січня 2021 року, за даними Нацбанку України, єдиним акціонером банку був Олександр Ярославський.

Згідно з даними НБУ, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів банк "Кредит Дніпро" займав 24 місце (26,54 млрд грн), а PINbank – 42 місце (3,61 млрд грн) серед 69 банків.

Російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євгеній Гінер, Міхаіл Воєводін та Сергій Шаповалов контролюють в Україні групу VS Energy. До її складу входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго". "Київ-" та "Одесаобленерго" у 2019 році були продані групі "ДТЕК" Ріната Ахметова, яка згодом викупила акції міноритарних акціонерів.

Згідно з інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка управляє обленерго, вказано 3 громадяни Латвії та два громадяни Німеччини. Більшість із них мають ознаки номінальних власників.

Олександр Бабаков – колишній віце-спікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму.

Євген Гінер офіційно володіє в Україні "Першим інвестиційним банком" (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії "Севенергозбут", яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість українського ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy). Проте, на відміну від Бабакова, Гінера та Воєводіна, немає в українських списках санкцій.