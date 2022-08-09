Україна підписала угоду про отримання гранту на $4,5 мільярда від США

Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі 9 серпня підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі $4,5 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що ці грантові кошти були надані США та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Грант буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо

У Мінфіні нагадали, що на сьогоднішній день в Україні вже впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму $2,79 млрд. Дані кошти спрямовуються на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.

Як повідомлялося, США виділять Україні додаткові $4,5 млрд, довівши загальну бюджетну підтримку після лютневого вторгнення РФ до $8,5 млрд.