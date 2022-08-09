Росія вимагатиме повного скасування обмежень для транзиту вантажів через Калінінград

Росія вимагатиме повного виведення з-під санкцій ЄС транзиту вантажів до Калінінградської області, а також відновлення повноцінної роботи пасажирських перевезень залізницею через Литву.

Про це заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Олексій Ісаков, повідомляє російський Інтерфакс.

"Спроби ЄС регулювати економічну взаємодію області Калінінграда з іншими російськими регіонами є, по суті, грубим втручанням у внутрішні справи нашої країни, що неприпустимо", – заявив Ісаков.

Водночас він назвав кроками "у правильному напрямку" часткове розблокування Євросоюзом транзиту вантажів до російського ексклаву у Європі.

У ході дискусії він також повідомив, що при ускладненні вантажного транзиту Росія вживатиме заходів проти Литви, вони вже підготовлені.

Своєю чергою губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що регіон вже вичерпав ліміти товарів, які можна доставити через Литву залізницею.

"На сьогоднішній день ми вже вичерпали встановлені ліміти європейцями на перевезення залізничним транспортом частини номенклатур вантажів, наприклад, окремих видів заліза, сталі, нафти та нафтопродуктів, добрив, антифризу, лісоматеріалів", – заявив Аліханов.

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Як повідомлялося, 18 червня Литва припинила транзит у та з Калінінграда товарів, що потрапили під санкції Євросоюзу (ЄС). Однак згодом ЄС пішов на поступки: Єврокомісія роз'яснила, що перевезення підсанкційних товарів з Росії до Калінінграда через Литву дозволені за умови, що їх обсяги залишатимуться в межах історичних середніх значень за останні 3 роки.

22 липня литовська держкомпанія LTG Cargo відновила цей транзит. Однак пізніше "Шяуляй-банк", через який проходила оплата транзиту, заявив про призупинення банківських операцій з Росією та Білорусією.

Своєю чергою міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс пояснював, що литовські банки можуть самостійно відмовитися здійснювати платежі за послуги транзиту до Калінінградської області Росії, що фактично означатиме його зупинку.