Із Нацбанку звільнилася голова департаменту небанківських послуг
Директорка Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Ольга Максимчук 9 серпня завершила роботу у Національному банку за власним бажанням.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що у зв'язку з цим незабаром Нацбанк розпочне конкурсний відбір для пошуку нового очільника департаменту.
Водночас обов’язки директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг до призначення нового очільника виконуватиме Ірина Сіренко – начальниця Управління нагляду за страховим ринком цього департаменту.
В НБУ нагадали, що Максимчук розпочала роботу в Нацбанку у липні 2020 року на посаді директора Департаменту нагляду за страховим ринком (пізніше – Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг).
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