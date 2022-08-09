Із Нацбанку звільнилася голова департаменту небанківських послуг

Директорка Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Ольга Максимчук 9 серпня завершила роботу у Національному банку за власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що у зв'язку з цим незабаром Нацбанк розпочне конкурсний відбір для пошуку нового очільника департаменту.

Водночас обов’язки директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг до призначення нового очільника виконуватиме Ірина Сіренко – начальниця Управління нагляду за страховим ринком цього департаменту.

В НБУ нагадали, що Максимчук розпочала роботу в Нацбанку у липні 2020 року на посаді директора Департаменту нагляду за страховим ринком (пізніше – Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг).