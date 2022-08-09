У Львові з 24 серпня планують запустити поїзд між Варшавою та Рава-Руською

На Львівщині планують до Дня Незалежності України запустити потяг із Варшави до міста Рава-Руська.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко, передає Інтерфакс-Україна.



"Зараз активно ведуться роботи на залізниці поблизу Рава-Руської. Плануємо до Дня Незалежності запустити потяг із Європи, з Польщі (це буде два вагони, насамперед), який доїжджатиме до Рава-Руської.

Думаю, з 24 серпня курсуватиме поїзд із Варшави до Рава-Руської та, відповідно, наш український поїзд зі Львова до Рава-Руської, де можна буде пересісти та їхати у тому чи іншому напрямку. Там, відповідно, є митний пост, прикордонний пост", – сказав він.



За його словами, цей пункт пропуску не працював понад 20 років, але зараз його відновили, добудовують на ньому вузьку колію та проводять ремонт вокзалу.



Бучко також пояснив, що на практиці відкриття такої залізничної гілки "як мінімум розвантажить наші кордони автомобільного транспорту, а по-друге, це швидкість, оскільки залізничний транспорт є найшвидшим із наземних видів транспорту".