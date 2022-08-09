Зеленський відреагував на петицію про заборону російського букмекера 1xBet

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронних органів опрацювати питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні.

Відповідне доручення Зеленський дав у відповідь на петицію, яка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів на сайті президента.

У петиції, зокрема наголошується на необхідності проведення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей перевірки роботи російського оператора азартних ігор в Україні, який веде букмекерську діяльність через неліцензійний сайт 1xbet.com, а також блокування роботи цього сайту на територій України і анулювання ліцензій, виданих ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино під російським брендом 1xBet.

У відповіді на петицію Зеленський вказав, що діяльність у сфері азартних ігор в Україні врегульовано законом, відповідно до якого Кабмін забезпечує формування державної політики у цій сфері шляхом затвердження ліцензійних умов та інших підзаконних нормативно-правових актів. Своєю чергою видача ліцензій та проведення перевірок у цій сфері належить до повноважень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, діяльність якої спрямовує і координує Кабмін.

"З огляду на викладене, прем'єр-міністру України Шмигалю запропоновано забезпечити із залученням правоохоронних органів опрацювання порушених в електронній петиції питань та вжиття заходів реагування", – зазначив Зеленський.

Про відповідні результати автора електронної петиції має поінформувати уряд.

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Як повідомлялося, автор петиції Василь Лебєдєв стверджує, що "у розпал війни державні чиновники дозволяють російській компанії 1xBet працювати в Україні та заробляти гроші на громадянах України".

"Так, 30 березня 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала дві ліцензії – на букмекерську діяльность та роботу онлайн-казино – ТОВ "Твоя беттінгова компанія", – зазначає він.

За його словами, формально компанія, яка отримала вказані ліцензії, зареєстрована в Україні та на громадян України. Однак, в документах, поданих цією компанією на отримання ліцензій, була подана заявка на роботу в Україні під брендом 1xBet. Крім того, торговельні марки 1xBet, на які була видана ліцензія, зареєстровані в 2015 році на кіпрську компанію Navasard Limited, яка, за даними Forbes, належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну.

Також Лебєдєв стверджує, що через 3 місяці після отримання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" не проводить своєї діяльності на веб-сайті 1xbet.ua, на який отримала ліцензію, а проводить її на території України через неліцензійний веб-сайт 1xbet.com, що є порушенням закону.

Автор петиції вимагав, щоб КРАІЛ провела перевірку роботи російського оператора азартних ігор 1xbet в Україні, зафіксувала порушення в діях цього оператора, а також вжила всіх заходів щодо блокування роботи цього сайту та прийняла рішення про анулювання ліцензій, виданих ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино під російським брендом 1xBet.