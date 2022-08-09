Кабмін хоче наповнювати Фонд оперативного відновлення за рахунок прибутку держпідприємств

Кабінет міністрів планує створити в рамках державного бюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення, який наповнюватиметься за рахунок коштів від міжнародних донорів, а також прибутку низки державних підприємств.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну 9 серпня, повідомляє пресслужба уряду.

"Уряд почав роботу над державним бюджетом на 2023 рік. Чітко визначаємо, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. При цьому Кабінет міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами", – наголосив Шмигаль.

Він додав, що уряд також опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси перш за все були спрямовані саме на відновлення житла людей.

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Як повідомлялося, народні депутати від "Слуги народу" пропонують внести зміни до закону "Про державний бюджет на 2022 рік", збільшивши видатки на оборону на 270,18 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень.

У випадку прийняття законопроєкту видатки державного бюджету у 2022 році перевищать 2,63 трильйона гривень, у тому числі видатки загального фонду – 2,2 трильйона гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету зросте до 1,09 трильйона гривень, що співставно із усіма видатками держбюджету на рік, які планувалися до початку повномасштабної війни.

За даними Міноборони, за липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн після 63 млрд грн у червні та 65,2 млрд грн – за травень. При цьому минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони в цілому було закладено 130 млрд грн.

При цьому міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що уряд України не може використовувати грантові і кредитні кошти західних партнерів на військові потреби. Тому в умовах зростання видатків на оборону та падіння податкових надходжень виникає потреба у фінансування дефіциту держбюджету за допомогою викупу облігацій уряду Національним банком.