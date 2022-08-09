Нацбанк визнав неплатоспроможним банк "Січ"

Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

Відповідне рішення №405-рш/БТ правління Нацбанку ухвалило 9 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Банк Січ" не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови генерального кредитного договору, укладеного між банком та Національним банком", – зазначається у повідомленні.

В Нацбанку уточнили, що попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, спостережна рада та правління банку 29 липня ухвалили рішення про їх несплату.

"Враховуючи факт несплати відсотків за користування кредитами рефінансування відповідно до умов договору, Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування. Проте спостережна рада та правління банку 4 серпня ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів", – йдеться у повідомленні.

З огляду на це Національний банк був змушений задовольнити свої вимоги за рахунок цінних паперів, що перебували в заставі, а також ухвалив рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Нацбанк також наголошує, що власники істотної участі АТ "Банк Січ" не вжили дієвих заходів для поліпшення його фінансового стану для забезпечення спроможності виконати у встановлений договором строк свої зобов’язання перед Національним банком.

"Крім того, діяльність "Банку Січ" характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови," – додають у Нацбанку.

Водночас регулятор зауважує, що частка фінустанови становила 0,3% від чистих активів платоспроможних банків станом на 1 серпня, отже віднесення "Банку Січ" до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України.

НБУ також нагадує, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізосіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2022 року становить 1,23 млрд грн.

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"Банк Січ" заснований у 2011 році. Як зазначається на сайті банку, його акціонерами на 1 січня 2022 року були Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Національний банк України (НБУ) визнав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненка на діяльність банку "Січ" та визнав його власником суттєвої участі у банку незалежно від формального володіння.

Наприкінці 2019 року Горбуненко подав до Національного банку України пакет документів на отримання дозволу купити частку в капіталі банку "Січ". Однак у травні 2020 року нинішні акціонери банку заявили, що припинили переговори щодо продажу фінустанови.

Денис Горбуненко – відомий банкір, який у 2005-2009 роках очолював "Родовід Банк". За даними ЗМІ, його пов'язували із Дмитром Фірташем, чий банк "Надра" було відправлено на ліквідацію у 2015 році.

Банкір фігурував у суперечці на $760 млн навколо продажу "Укртелекому" компанією Raga Establishment Limited структурам Ріната Ахметова, який закінчився підписанням мирової угоди на початку жовтня 2019 року та подальшою виплатою понад $700 млн на користь Raga.