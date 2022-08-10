Російський уряд визнав критичну залежність металургії від підсанкційного обладнання
Російські металурги критично залежать від іноземного ключового обладнання та через західні санкції будуть змушені шукати обхідні шляхи його покупки або переходити на менш якісні аналоги.
Про це йдеться у проєкті розвитку металургійної галузі РФ до 2030 року, передає "Комерсант".
Зокрема, зазначається, що в Росії практично немає технологій виробництва високоякісних вогнетривів для доменного та сталеплавильного виробництв. Практично всі їхні види ввозяться з-за кордону, а ті, що виробляються в Росії, не відповідають світовим стандартам.
Крім того, в РФ не виробляються лінії оцинкування, лінії полімерних покриттів, нагрівальні печі. Практично втрачено виробництво валків для прокатних станів, які останнім часом здебільшого імпортувалися.
У документі зазначається, що західні постачальники відмовляються працювати із російськими компаніями. Металургам доведеться частково закуповувати обладнання, яке поступається в технічних характеристиках, в Азії. Так, виробники алюмінію змушені будуть закуповувати найкритичніше для виробництва обладнання через посередників у третіх країнах, що збільшить терміни доставки та вартість.
Водночас західні компанії, чиє обладнання використовується у російській металургійній промисловості, відмовилися проводити сервісне обслуговування.
Як наголошується у стратегії, розробку металургійного обладнання та технологій, а також відновлення їх виробництва в Росії неможливо здійснити швидко. Тривалість циклу "наука –виробництво" може становити до 10-12 років.
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