У банку "Січ" запровадили тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладі фізичних осіб розпочав процедуру виведення АТ "Банк Січ" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що тимчасову адміністрацію запровадили на один місяць – з 10 серпня до 9 вересня включно.

Тимчасовим адміністратором "Банку Січ " призначили начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Вікторію Степанець.

Як повідомлялося, напередодні Національний банк ухвалив рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Відповідне рішення пов'язано з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

"Банк Січ" заснований у 2011 році. Як зазначається на сайті банку, його акціонерами на 1 січня 2022 року були Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Національний банк України (НБУ) визнав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненка на діяльність банку "Січ" та визнав його власником суттєвої участі у банку незалежно від формального володіння.

Наприкінці 2019 року Горбуненко подав до Національного банку України пакет документів на отримання дозволу купити частку в капіталі банку "Січ". Однак у травні 2020 року нинішні акціонери банку заявили, що припинили переговори щодо продажу фінустанови.

Денис Горбуненко – відомий банкір, який у 2005-2009 роках очолював "Родовід Банк". За даними ЗМІ, його пов'язували із Дмитром Фірташем, чий банк "Надра" було відправлено на ліквідацію у 2015 році.

Банкір фігурував у суперечці на $760 млн навколо продажу "Укртелекому" компанією Raga Establishment Limited структурам Ріната Ахметова, який закінчився підписанням мирової угоди на початку жовтня 2019 року та подальшою виплатою понад $700 млн на користь Raga.