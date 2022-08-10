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Держбюджет отримав від "податку на Google" $76 мільйонів, – Гетманцев

ндс,google,гетманцев

Завдяки "податку на Google" державний бюджет отримає близько $76 млн за другий квартал 2022 року.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Вчора завершився термін подання декларацій з податку на Google. Це ПДВ, яке з цього року мають сплачувати великі транснаціональні корпорації з електронних сервісів, що надаються в України. Загальна задекларована сума за другий квартал становить близько $76 млн", – зазначив він.

За словами нардепа, сплату податку задекларували 53 великі компанії, серед яких Google, Apple, Facebook, Instagram та OnlyFans.

"Завдяки імплементації сучасних європейських норм з оподаткування електронних сервісів армія отримала значне фінансування у війну. Із платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, попри прогнози маргінальних "експертів" із соцмереж", – підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджується 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), будуть зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Докладніше про введення такого податку читайте у матеріалі: В Україні можуть запровадити налог на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?

Автор: 

бюджет (1825) податки (2463) Гетманцев Данило (495)


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Топ коментарі
+10
Гугол та інші після прийняття цього податку просто підняли ціни послуг на рекламу для користувачів українців. А українці-бізнесмени в свою чергу підняли ціни на товари та послуги. У результаті 76 мільонів долларів до бюджету заплатив не американський Гугол, а ми з вами.
Дякую Гетьманцев та Зе влада, Ви лутьЧші
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10.08.2022 12:25
+8
Я просто нагадаю, що Zeбіли подарували каломойші не менше 5 млрд бюджетних баксів, а виродок гетьманцев радіє доходу у 70 млн. Кончене.
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10.08.2022 12:46
+6
скажите этому идиоту. что залп из 6 химер стоит под миллион долларов, а этот кретин хвастаится налогом на воздух на американские компании... ну вот капля мозга у наших можноаладцив е? ты ж падла такими темпами завтра платить налоги в газбром и сбербанк будешь!
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10.08.2022 12:19
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интересно сколько вывели из бюджета на спецсчета Великого Крадивництва
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10.08.2022 12:15 Відповісти
скажите этому идиоту. что залп из 6 химер стоит под миллион долларов, а этот кретин хвастаится налогом на воздух на американские компании... ну вот капля мозга у наших можноаладцив е? ты ж падла такими темпами завтра платить налоги в газбром и сбербанк будешь!
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10.08.2022 12:19 Відповісти
і що ти перднуло, кацапа, чому ти таке тупориле, хоче, відповідь очевидна - кацап.
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10.08.2022 13:29 Відповісти
Гугол та інші після прийняття цього податку просто підняли ціни послуг на рекламу для користувачів українців. А українці-бізнесмени в свою чергу підняли ціни на товари та послуги. У результаті 76 мільонів долларів до бюджету заплатив не американський Гугол, а ми з вами.
Дякую Гетьманцев та Зе влада, Ви лутьЧші
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10.08.2022 12:25 Відповісти
завжди платить кінцевий споживач, чи ти цього не знало? І не обов'язково піднімати вартість послуг, він всеодно з цих грошей платив податки, але у себе, а так зменшить суму оподатковуваного доходу на суму сплачених податків в Україні, тому Гугел нічого не втратив, як і українські споживачі. а ти як не розбираєшся в питанні то не тринди, розвелося шмарклявих икзпердів, кожен полудурок себе мнить спициаліздом і триндить направо наліво.
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10.08.2022 13:35 Відповісти
Я просто нагадаю, що Zeбіли подарували каломойші не менше 5 млрд бюджетних баксів, а виродок гетьманцев радіє доходу у 70 млн. Кончене.
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10.08.2022 12:46 Відповісти
ета другоє
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10.08.2022 13:37 Відповісти
Зникни, Гетьманутий ти обмежував свободу піжприємницької діяльності в Україні
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10.08.2022 12:54 Відповісти
Все одно заплатив кінцевий споживач. Азіровщина в чистому вигляді , закон скопійований з закону параші.
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10.08.2022 13:41 Відповісти
Є кращий спосіб наповнення держбюджету:

Гидь-манцева зафіксувати в позі раком на Майдані, і щоб кожен перехожий міг йому дати копняка в гузно. Зробити цей атракціон платним. Такса за один пендель, наприклад, з фізособи 5 гривень, з представника юрособи - можна й 100 гривень, не збідніють Таким робом легко і швидко збереться куди більше, ніж з якогось нещасного гуглЯ, бо при такій геніальній фіскальній політиці - охочих не бракуватиме.
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10.08.2022 14:02 Відповісти
Лучше бы сказал, как они скупают золото-валютный запас страны по 36, 6 а продают населению по 40, "зарабатывая" для себя 10% с оборота и сколько таких оборотов можно сделать в месяц?,- как минимум 4 , тоесть 40% в месяц,- а в год 480% годовых -Пабло Эскобар обзавидовался - бы. Так что махинации с курсом гривны не случайны и когда эти воры скупят ЗВЗ мало вмем не покажется доллар будет по 80. Мало того , какая экономика страным будет развиваться когда экспортерам просто не выгодно продавать свою выручку по 36, 6 на 10% ниже рынка, а пополнить свое воровство и не поступление валюты из за фиксированного курса они хотят восполнить вводом 10% налога на импорт не при пересечении границы , а при покупке валюты. Тоесть фиксированный курс не убирается как источник коррупции - они как скупали ЗВС через банковскую систему так и хотят скупать а остальное население за свои схемы хотят обложить налогом на импорт 10%.- Да им все равно при какой власти -бывшим помощникам Сивковичей, Тадеева лиш бы быть у власти и зарабатывать , грабя , уничтожая страну. Бизнес на крови ни куда не исчез, а наоборот процветает с новой силой. Как говорится кто на что учился кто на военновоеннослужащего , военнобязанного, врача, учителя, рабочего - защищать и кормить страну, а кто "учился" на политика грабить ее, как говорится ни чего личного - бизнес, а может скорее всего личное присутствует потому что грабят они все до копейки оставляя народ во время войны нищим таким образом помагая врагу.
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10.08.2022 14:13 Відповісти
Зелено-Гетьманщина.

@SergejLysyj1

Хочу прояснить.
240 млрд грн напечатал Нацбанк.

США предоставляет зарплаты военным и чиновникам ,в полном объеме, в долларах.

Подняв курс доллара и рассчитавшись в гривнах без индексации, ОП заработает 30% не выходя из кабинета.
А вы и дальше несите последние копейки в супермаркет.
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10.08.2022 14:17 Відповісти
Это чмо, гетьманцев, должен уже давно быть под следствием. Когда ж эта тварь успокоится?
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10.08.2022 14:48 Відповісти
Теперь ермаки могут прихвастнуть, что доили даже гугел.
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10.08.2022 14:49 Відповісти
там и мои 5к удавитесь твари
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10.08.2022 16:45 Відповісти
В Україні не ведена прогресивна шкала податків, податок на виведений капітал, російский бізнес діє підчас війни майно росіян не забрано в гетьманцева непочатий фронт роботи а він якимись копйкам радується які здер з українців
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10.08.2022 18:38 Відповісти

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