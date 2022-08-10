Держбюджет отримав від "податку на Google" $76 мільйонів, – Гетманцев

Завдяки "податку на Google" державний бюджет отримає близько $76 млн за другий квартал 2022 року.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Вчора завершився термін подання декларацій з податку на Google. Це ПДВ, яке з цього року мають сплачувати великі транснаціональні корпорації з електронних сервісів, що надаються в України. Загальна задекларована сума за другий квартал становить близько $76 млн", – зазначив він.

За словами нардепа, сплату податку задекларували 53 великі компанії, серед яких Google, Apple, Facebook, Instagram та OnlyFans.

"Завдяки імплементації сучасних європейських норм з оподаткування електронних сервісів армія отримала значне фінансування у війну. Із платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, попри прогнози маргінальних "експертів" із соцмереж", – підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджується 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), будуть зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Докладніше про введення такого податку читайте у матеріалі: В Україні можуть запровадити налог на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?