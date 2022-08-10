Болгарія готова платити за російський газ у рублях

Болгарія розглядає варіант відновлення поставок газу від російського "Газпрому", які були зупинені через відмову Софії платити у рублях.

Про це розповів глава Міністерства енергетики країни Росен Христов в ефірі BTV, передає Європейська правда.

"Ми розглядаємо альтернативних постачальників як пріоритет. Я не буду тим міністром, який залишить населення країни замерзати взимку", – заявив він.

За його словами, умови, які ставить Росія, є такими ж, які вона ставить іншим європейським країнам, і вони їх виконують.

"Ми не будемо відходити від європейської політики. Купівля газу у "Газпрому" не означає, що ми виходимо з рамок ЄС. Ми не погодимося на умови, відмінні від умов Німеччини та інших провідних країн ЄС", – сказав він.

Днями голова ради директорів "Булгаргазу" Іван Топчійський розповів, що Болгарія продовжує переговори з "Газпромом" щодо відновлення постачання російського газу, але ставить умову про зміну деталей контракту.

Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

Водночас, за даними ЗМІ, найбільші енергокомпанії Австрії, Італії та Німеччини – OMV, Eni та Uniper – погодилися на нову схему оплати російського газу, яка передбачає відкриття двох рахунків (валютного та рублевого) у "Газпромбанку".