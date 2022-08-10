На Донеччині ввели особливий режим в’їзду та виїзду транспорту
Із 11 серпня на території Донецької області починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
Так, особливий режим передбачатиме дві головні умови:
- заборонено бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);
- триває заборона на в’їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів).
Кириленко наголосив, що відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.
"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства", – додав він.
Як повідомлялося, 2 серпня Кабінет міністрів доручив проводити обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів 13 областей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль