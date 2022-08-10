Туреччина почала приймати картки підсанкційних російських банків, – ЗМІ

Турецькі банки дозволили росіянам розраховуватися картками російської платіжної системи "Мир", випущеними найбільшими підсанкційними банками РФ "Сбєрбанком" та ВТБ.

Щонайменше два турецькі банки з п'яти, які підписали угоду з платіжною системою "Мир", приймають картки попри санкційний статус банку-емітента, хоча й не афішують це, пише російський "Коммерсант".

Як розповіли декілька російських туристів у Туреччині, вони без проблем користуються картами "Мир" у цій країні. Як показала перевірка, їх приймають у своїй інфраструктурі щонайменше DenizBank та VakifBank. В обох банках росіяни змогли зняти готівку в турецьких лірах з карток "Мир" російських ВТБ та "Сбєрбанку".

Юристи зауважують, що таким чином турецькі банки ризикують потрапити під вторинні санкції, аж до відключення від SWIFT. Втім, поки розрахунки йдуть у національних валютах Росії та Туреччини ризики вторинних санкцій не такі високі.

До останнього часу іноземні банки з побоюванням ставилися не лише до роботи з банками, що потрапили під блокуючі санкції США (SDN-List), а й взагалі до обслуговування карток російських емітентів. Так, карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками, не приймають більшість західних банків. Однак є й ті, хто вважає, що користь від обслуговування карт найбільших російських банків з SDN-списку переважує ризики.

Загалом, у Туреччині картки "Мир" приймають п'ять банків: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank та Halkbank.

Картки цієї російської платіжної системи приймають лише у десяти країнах: Туреччині, В'єтнамі, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Про випадки обслуговування карток банків, які потрапили під блокуючі санкції Заходу, відомо не було.

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Як повідомлялося, після зустрічі Ердогана з Путіним в Сочі минулого тижня російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що Туреччина погодилася платити за російський газ в рублях.

Своєю чергою Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував "дуже серйозні зміни" щодо використання російської системи платіжних карток "Мир", яка дозволяє росіянам у Туреччині розплачуватися картками в той час, коли Visa та Mastercard призупинили операції картками російських банків за кордоном. Західні офіційні особи побоюються, що використання російських карток в Туреччині можуть використовувати для обходу санкцій.