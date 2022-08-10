Туреччина почала приймати картки підсанкційних російських банків, – ЗМІ
Турецькі банки дозволили росіянам розраховуватися картками російської платіжної системи "Мир", випущеними найбільшими підсанкційними банками РФ "Сбєрбанком" та ВТБ.
Щонайменше два турецькі банки з п'яти, які підписали угоду з платіжною системою "Мир", приймають картки попри санкційний статус банку-емітента, хоча й не афішують це, пише російський "Коммерсант".
Як розповіли декілька російських туристів у Туреччині, вони без проблем користуються картами "Мир" у цій країні. Як показала перевірка, їх приймають у своїй інфраструктурі щонайменше DenizBank та VakifBank. В обох банках росіяни змогли зняти готівку в турецьких лірах з карток "Мир" російських ВТБ та "Сбєрбанку".
Юристи зауважують, що таким чином турецькі банки ризикують потрапити під вторинні санкції, аж до відключення від SWIFT. Втім, поки розрахунки йдуть у національних валютах Росії та Туреччини ризики вторинних санкцій не такі високі.
До останнього часу іноземні банки з побоюванням ставилися не лише до роботи з банками, що потрапили під блокуючі санкції США (SDN-List), а й взагалі до обслуговування карток російських емітентів. Так, карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками, не приймають більшість західних банків. Однак є й ті, хто вважає, що користь від обслуговування карт найбільших російських банків з SDN-списку переважує ризики.
Загалом, у Туреччині картки "Мир" приймають п'ять банків: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank та Halkbank.
Картки цієї російської платіжної системи приймають лише у десяти країнах: Туреччині, В'єтнамі, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Про випадки обслуговування карток банків, які потрапили під блокуючі санкції Заходу, відомо не було.
Як повідомлялося, після зустрічі Ердогана з Путіним в Сочі минулого тижня російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що Туреччина погодилася платити за російський газ в рублях.
Своєю чергою Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував "дуже серйозні зміни" щодо використання російської системи платіжних карток "Мир", яка дозволяє росіянам у Туреччині розплачуватися картками в той час, коли Visa та Mastercard призупинили операції картками російських банків за кордоном. Західні офіційні особи побоюються, що використання російських карток в Туреччині можуть використовувати для обходу санкцій.
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Бо ті ваші "ви неуявляєте про які речі ми з Раджепом розмовляєм".. то шось лиш у тебе в голові...
А во-вторых, это уже всем, в принципе при расчётах в лирах и рублях, чего вы хотите ? Турция собирается платить рублями за газ, русские по сути через банковскую трансакцию покупают турецкую лиру, чтобы заплатить в магазине или за туристическую услугу, а турки этими рублями платят русским за газ. Пока что. В результате русские продают свой газ не за твёрдую валюту, не за импорт технологий или сырья для своих военных заводов, а пробухивают его на турецких курортах и покупают турецкие кожанки, усугубляя финансовый кризис в своей стране, а также помогая туркам оставаться на плаву и не свалиться в жёсткий экономический кризис. А турки в это время клепают для нас Байрактары . . . Не такой уж печальный вариант, на самом деле.
Гораздо хуже будет, если Турция начнёт помогать обходить санкции крупному российскому бизнесу - вот тут уже надо смотреть в оба и мягенько не дать им этого сделать (с помощью наших западных друзей и их волшебной санкционной трындюлины). Дружба - дружбой, а служба - службой.
А по другому - ??? Якщо Турції так можна, то чому іншим - зась?
ИЛИ "сосед и брат" шпион , либо умственно отсталая особь...