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Новини
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Туреччина почала приймати картки підсанкційних російських банків, – ЗМІ

мир,система,платежная

Турецькі банки дозволили росіянам розраховуватися картками російської платіжної системи "Мир", випущеними найбільшими підсанкційними банками РФ "Сбєрбанком" та ВТБ.

Щонайменше два турецькі банки з п'яти, які підписали угоду з платіжною системою "Мир", приймають картки попри санкційний статус банку-емітента, хоча й не афішують це, пише російський "Коммерсант".

Як розповіли декілька російських туристів у Туреччині, вони без проблем користуються картами "Мир" у цій країні. Як показала перевірка, їх приймають у своїй інфраструктурі щонайменше DenizBank та VakifBank. В обох банках росіяни змогли зняти готівку в турецьких лірах з карток "Мир" російських ВТБ та "Сбєрбанку".

Юристи зауважують, що таким чином турецькі банки ризикують потрапити під вторинні санкції, аж до відключення від SWIFT. Втім, поки розрахунки йдуть у національних валютах Росії та Туреччини ризики вторинних санкцій не такі високі.

До останнього часу іноземні банки з побоюванням ставилися не лише до роботи з банками, що потрапили під блокуючі санкції США (SDN-List), а й взагалі до обслуговування карток російських емітентів. Так, карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками, не приймають більшість західних банків. Однак є й ті, хто вважає, що користь від обслуговування карт найбільших російських банків з SDN-списку переважує ризики.

Загалом, у Туреччині картки "Мир" приймають п'ять банків: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank та Halkbank.

Картки цієї російської платіжної системи приймають лише у десяти країнах: Туреччині, В'єтнамі, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Про випадки обслуговування карток банків, які потрапили під блокуючі санкції Заходу, відомо не було.

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Як повідомлялося, після зустрічі Ердогана з Путіним в Сочі минулого тижня російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що Туреччина погодилася платити за російський газ в рублях.

Своєю чергою Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував "дуже серйозні зміни" щодо використання російської системи платіжних карток "Мир", яка дозволяє росіянам у Туреччині розплачуватися картками в той час, коли Visa та Mastercard призупинили операції картками російських банків за кордоном. Західні офіційні особи побоюються, що використання російських карток в Туреччині можуть використовувати для обходу санкцій.

Автор: 

банки (7007) росія (14400) Сбербанк (293) Туреччина (1118)


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Ердоган - це лукашенко 2.0. За гроші він і рідну матір продасть.
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10.08.2022 20:45 Відповісти
Блін, Зеленськмй подзвони Байдену, вибачся та попрохай, щоб той подзвонив Ердогану та врозумів його...
Бо ті ваші "ви неуявляєте про які речі ми з Раджепом розмовляєм".. то шось лиш у тебе в голові...
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10.08.2022 20:46 Відповісти
Турция за это должна попасть под санкции! Потому что это предательство! Турция друг Украины должна быть и должна интересы Украины защищать, а Россия наши враг. Какого хрена Турция делает???
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10.08.2022 21:39 Відповісти
Південній Осетії та Абхазії - какие это страны блин, они никем не признаны кроме цензора и рашки!
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10.08.2022 22:14 Відповісти
Теж дуже здивувало - як ці недотериторії можна було країнами назвати.
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11.08.2022 02:45 Відповісти
Цензор ! Во-первых, не называйте Южную Осетию и Абхазию странами, поскольку они таковыми не являются, ну по крайней мере с точки зрения Украины. В который раз уже форумчане ловят Ваших редакторов на неаккуратности в подаче новостей.

А во-вторых, это уже всем, в принципе при расчётах в лирах и рублях, чего вы хотите ? Турция собирается платить рублями за газ, русские по сути через банковскую трансакцию покупают турецкую лиру, чтобы заплатить в магазине или за туристическую услугу, а турки этими рублями платят русским за газ. Пока что. В результате русские продают свой газ не за твёрдую валюту, не за импорт технологий или сырья для своих военных заводов, а пробухивают его на турецких курортах и покупают турецкие кожанки, усугубляя финансовый кризис в своей стране, а также помогая туркам оставаться на плаву и не свалиться в жёсткий экономический кризис. А турки в это время клепают для нас Байрактары . . . Не такой уж печальный вариант, на самом деле.

Гораздо хуже будет, если Турция начнёт помогать обходить санкции крупному российскому бизнесу - вот тут уже надо смотреть в оба и мягенько не дать им этого сделать (с помощью наших западных друзей и их волшебной санкционной трындюлины). Дружба - дружбой, а служба - службой.
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11.08.2022 01:35 Відповісти
По першому і третьому(непронумерованому) пунктам - згода.

А по другому - ??? Якщо Турції так можна, то чому іншим - зась?
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11.08.2022 02:51 Відповісти
__Тот случай, когда "сосед и брат " помогает зарабатывать стороне не понимающей мовы,традиций , и не имеющей родстВенных связей.
ИЛИ "сосед и брат" шпион , либо умственно отсталая особь...
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11.08.2022 12:35 Відповісти

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