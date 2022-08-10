Нацкомісія призначила позапланову перевірку "Укренерго" через борги за "зеленим тарифом"

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланову невиїзну перевірку НЕК "Укренерго" за зверненням ДП "Гарантований покупець" через непідписання компанією більшості актів на компенсацію виплат за "зеленим тарифом" за 2021 рік.

Відповідну постанову про проведення перевірки було прийнято на засіданні регулятора у вівторок, 9 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В обґрунтуванні до проєкту постанови зазначається, що "Укренерго" досі не підписало акти "Гарантованого покупця", згідно з якими проводить доплату відновлюваній генерації до фіксованого "зеленого тарифу" за січень-травень, липень та жовтень 2021 року.

За даними "Гарантованого покупця" станом на кінець липня поточного року рівень розрахунків за "зеленим тарифом" за минулий рік становить 90%.

Як пояснив директор з ринкових операцій "Укренерго" Микита Вишневський під час засідання регулятора, причиною непідписання актів є негативна різниця між доходами та витратами, яку "Гарантований покупець" систематично включає до актів "Укренерго".

"Ці гроші не передбачені ні тарифом на передачу електроенергії (з якого йде компенсація виробникам зеленої електроенергії, – ред.), ні іншим джерелом", – наголосив Вишневський.

Раніше в компанії зазначали, що "Гарантований покупець" включає до актів додаткові витрати, які він поніс у зв'язку з недоотриманням електроенергії від НАЕК "Енергоатом" у 2021 році за ПСО для населення.

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Також спірним моментом були 20% коштів за товарну продукцію, яку "зеленій" генерації мали сплатити з державного бюджету, але ці кошти в ньому так і не були передбачені, водночас і не були включені до тарифу "Укренерго". Тоді голова правління НЕК Володимир Кудрицький вказував, що крапку у суперечці між очолюваною ним компанією та держпідприємством має поставити енергорегулятор.

Як повідомила на засіданні член комісії Ольга Бабій, "Укренерго" зі свого боку надіслало регулятору аналогічне звернення щодо проведення перевірки "Гарантованого покупця" через питання до актів.

За її словами, зараз проєкт ухвали за цим зверненням відпрацьовується і буде винесений на голосування комісії 16 серпня.

Водночас голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський повідомив, що 11 серпня буде проведено неформальну зустріч із керівниками ВДЕ-асоціацій з проблемних питань діяльності галузі.

"Буде зустріч без протоколу. Думаю, є певне недоопрацювання комісії з комунікацій. Визначимо коло питань для майбутньої офіційної зустрічі. Треба приділити максимальну увагу розвитку ВДЕ, це питання енергонезалежності від РФ", – сказав він.