Нацкомісія позапланово перевірить 5 компаній Ахметова через борги перед "Укренерго"

ахметов

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення щодо проведення позапланових невиїзних перевірок п'яти постачальників універсальних послуг (ПУУ) за зверненням НЕК "Укренерго".

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 4 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, призначено перевірки ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги", ТОВ "Київські енергетичні послуги", ТОВ "Київська обласна енергокомпанія", ТОВ "Донецькі енергетичні послуги", а також ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія".

Як писав БізнесЦензор, фактично всі ці компанії контролюють структури Ріната Ахметова.

"Виходячи з того, що заборгованість за послуги з передачі (електроенергії, – ред.) перед "Укренерго" саме у цих компаній стрімко зростає протягом останніх чотирьох місяців і вже становить близько 2 млрд грн, то для швидкого врегулювання цього питання просимо членів комісії підтримати це рішення", – сказала під час засідання член НКРЕКП Ольга Бабій.

Як випливає з обґрунтування регулятора до проектів прийнятих постанов, дії п'яти компаній можуть свідчити про порушення ліцензіатами вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електроенергії, зокрема окремих пунктів закону України "Про ринок електричної енергії" та ліцензійних умов щодо постачання електричної енергії.

почему я досих пор не могу менят поставщика ээ?? почему газ можна а ахметова гандона мне навязывают???
05.08.2022 19:38 Відповісти
А Коломойшу потрясти не?
05.08.2022 21:32 Відповісти
Ахметка давно вывез несколько лярдов в ЕС и в шоколаде в любом случае-как настоящий патриот и "национальный производитель(********** до этого нацсобственность у Украины). Каламойский изначально всем своим видом говорил что от гоев ему нужно только шерсть-гои тому рады и проголосовали за парикмахера Зелю
05.08.2022 23:54 Відповісти

