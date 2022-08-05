Нацкомісія позапланово перевірить 5 компаній Ахметова через борги перед "Укренерго"
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення щодо проведення позапланових невиїзних перевірок п'яти постачальників універсальних послуг (ПУУ) за зверненням НЕК "Укренерго".
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 4 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зокрема, призначено перевірки ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги", ТОВ "Київські енергетичні послуги", ТОВ "Київська обласна енергокомпанія", ТОВ "Донецькі енергетичні послуги", а також ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія".
Як писав БізнесЦензор, фактично всі ці компанії контролюють структури Ріната Ахметова.
"Виходячи з того, що заборгованість за послуги з передачі (електроенергії, – ред.) перед "Укренерго" саме у цих компаній стрімко зростає протягом останніх чотирьох місяців і вже становить близько 2 млрд грн, то для швидкого врегулювання цього питання просимо членів комісії підтримати це рішення", – сказала під час засідання член НКРЕКП Ольга Бабій.
Як випливає з обґрунтування регулятора до проектів прийнятих постанов, дії п'яти компаній можуть свідчити про порушення ліцензіатами вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електроенергії, зокрема окремих пунктів закону України "Про ринок електричної енергії" та ліцензійних умов щодо постачання електричної енергії.
