Завдані Росією збитки інфраструктурі України перевищили $110 мільярдів, – KSE

Загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок російського вторгнення, складає $110,4 млрд, мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів зросли до $188 млрд.

За останній тиждень сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок російського вторгнення, зросла на $2,1 млрд і станом на 8 серпня складає $110,4 млрд.

Про це свідчать підрахунки KSE Institute за участі урядових органів в рамках діяльності Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

В оновлених наданих команда проєкту одержала детальну інформацію від Міністерства інфраструктури щодо пошкоджених та зруйнованих мостів, що дозволило обрахувати ці збитки. За останніми даними внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на $1,8 млрд.

Збитки сфер культури, туризму та спорту склали $1,3 млрд. Збільшення цієї суми на $400 млн повʼязане зі зростанням кількості пошкоджених та зруйнованих обʼєктів та надходженням оновлених даних від Міністерства розвитку громад та територій, йдеться у повідомленні KSE.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок, 115,9 тис. приватних будинків, 388 підприємств, 43,7 тис. одиниць сільськогосподарської техніки, 1991 магазинів, 511 адмінбудівель, 106,1 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 934 медзаклади, 634 культурні споруди, 119 обʼєктів соціальної сфери.

Станом на 8 серпня сума непрямих втрат галузей зросла до $129,1 млрд. У порівнянні з останніми обрахунками непрямі втрати зросли на $300 млн.

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Найбільша частка непрямих втрат внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала Росія, сфері промисловості та українським підприємствам – на $29,8 млрд. На другому місці за обсягом непрямих втрат агропромисловий комплекс та земельні ресурси – $23,4 млрд. Ще $18,2 млрд — непрямі втрати інфраструктури.

За оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів за останній тиждень зросли на $3 млрд і сьогодні складають $188 млрд. Зростання суми потреб повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів інфраструктури та сфер культури, туризму і спорту, які потребують відбудови.

Так, на відновлення зруйнованих та пошкоджених обʼєктів інфраструктури вже сьогодні потрібні щонайменше $44,6 млрд. А потреби у відновленні культурних, туристичних та спортивних споруд зросли на $700 млн і складають $2,3 млрд.

Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів за принципом Build Back Better з урахуванням модернізації, додаткову потребу в ліквідності для відновлення діяльності підприємств.

Як повідомлялося, на початку липня Кабмін представив План відновлення України, який оцінюється у $750 млрд.

Найбільшими за обсягами фінансування є програми відновлення та модернізації житла та інфраструктури ($150-250 млрд), розширення та інтеграції логістики з ЄС ($120-160 млрд), енергетичної незалежності та зеленого курсу ($130 млрд), забезпечення конкурентного доступу до капіталу ($75 млрд), забезпечення макрофінансової стабільності ($60-80 млрд) та розвитку секторів економіки з доданою вартістю ($50 млрд).